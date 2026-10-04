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MLB／道奇教頭坦言處境相當有利 勇士投手群進入全員皆兵時刻
勇士隊今天在國聯分區系列賽首戰以3：5不敵道奇隊，從過去相關數據看來，晉級國聯冠軍賽的機會恐怕只剩25%，勇士官網指出，系列賽首戰暴露先發投手深度不足的問題，如今已經正式進入「全員皆兵」的時刻。
勇士今天推出後援投手多德（Dylan Dodd）登板先發，早就做好車輪戰的準備，全場動用5名投手被揮出8支安打，包括4局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）兩分砲，6局下塔克（Kyle Tucker）兩分砲、孟西（Max Muncy）陽春砲，終場以兩分之差落敗。
過去「2-2-1」賽制分區系列賽在主場拿下首勝的球隊，56隊有42隊闖進聯盟冠軍賽，晉級機率達75%，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）說：「贏下首場比賽非常重要，明天第2戰將由史奈爾（Blake Snell）登板先發，第3戰還有山本由伸，我們的處境相當有利。」
勇士官網指出，其實從春訓第1周以來，投手陣容就一直捉襟見肘，3戰2勝制國聯外卡系列賽前兩戰，兩名先發投手按照正常輪值出賽，第3場由後援投手扛起先發任務（2勝1敗淘汰費城人隊），今天對道奇之戰投手群表現不佳導致失利，「這不禁讓人質疑，投手戰力是否足以贏得這輪系列賽？」
勇士還未正式公布第2戰先發投手，總教練魏斯（Walt Weiss）表示，還有塞爾（Chris Sale）、馬勒（Tyler Mahle）可用，明天牛棚將可獲得充分休息，投手群戰力非常充足，一點也不擔心。
勇士捕手包德溫（Drake Baldwin）說：「全力爭取每場比賽勝利，但面對5場賽制的系列賽，戰術考量會更多一些，也擁有更多時間扭轉局勢，明天一切從零開始。」
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