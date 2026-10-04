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MLB／遭教士打線狙擊！ 釀酒人火球王牌投不滿五局提前退場

聯合新聞網／ 綜合報導
米蕭洛斯基4局提前退場。 法新社
米蕭洛斯基4局提前退場。 法新社

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國聯分區系列賽釀酒人首戰對上教士首戰，釀酒人推出王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發登板，然而表現卻不如預期，在開賽第二局就遭到教士打線狙擊，接連被敲出3隻安打失掉分數，後又因野手選擇再失掉一分，雖然後續狀況回穩，但在用球數過多的情況下在四局提前退場。

在本季例行賽30場的登板，米肖羅斯基繳出16勝5敗、174.2局的投球送出高達252次三振、ERA僅1.8，繳出極具宰制的表現，也被預測為國聯塞揚獎最有利的獲獎者。

然而在季後賽首戰，面對教士難纏的打線，雖然四局送出6次三振，但教士打者明顯有備而來，面對高達100英哩以上的火球，揮空率不如預期，而他控球狀況也不像例行賽穩定，在二局面對教士後段棒次接連被敲出三隻安打失掉分數，讓教士對先馳得點，前兩局消耗超過50球，最終用88球完成四局的投球後退場。

雖然釀酒人在三局下半就追回兩分，但五局就提早動用牛棚，對釀酒人未來比賽的調度勢必會造成影響。

MLB 釀酒人 Jacob Misiorowski

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