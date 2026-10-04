MLB／松井稼頭央盛讚村上35轟了不起 白襪在日本成為轟動的大事

村上宗隆今天4局上轟出兩分全壘打，季後賽首轟成為致勝一擊，幫助白襪隊以3：0擊敗守護者隊，搶下美聯分區系列賽首勝，也是季後賽3連勝，他說：「確實想在重要比賽揮出全壘打，真的很高興自己做到了。」

村上在外卡系列賽對太空人隊兩場比賽8打數1安打，未有長打表現，吞下5次三振，今天4局上首次展現重砲火力，把守護者先發投手梅西克（Parker Messick）的93英里內角伸卡球轟上右外野看台，擊球初速112.2英里、飛行距離達440英尺，為自己的表現振臂歡呼。

守護者捕手海吉斯（Austin Hedges）說：「村上真的很猛，無論球投到什麼位置，都有能力轟出全壘打，必須竭盡全力打亂他的節奏。說真的，看他打擊是一種享受，當然前提是別對到我們。」

白襪捕手提爾（Kyle Teel）也說：「村上的揮棒實力毋庸置疑，也是能為團隊文化帶來積極影響的人，很難得見到既有超級巨星實力、又能帶來這種正面效應的球員，能與他並肩作戰是我的榮幸。」

過去擁有大聯盟7年資歷的松井稼頭央，今天出現在守護者主場，白襪官網特別提到，只要看看日本媒體這個周末的報導，就不難發現村上在白襪的表現占據顯著篇幅，松井受訪時也說：「是啊，這是大新聞，在日本可是轟動的大事。」

松井曾於2004到2010年期間效力大都會、洛磯、太空人隊，並於2007年和洛磯打入世界大賽，至今仍是隊史唯一國聯冠軍紀錄，深知大聯盟在日本的影響力非常巨大。

村上也是井口資仁（2005年分區系列賽）、羅伯茲（Luis Robert Jr.，2020年外卡系列賽）、席茲（Gavin Sheets，2021年分區系列賽）之後，隊史上第4位在季後賽締造全壘打紀錄的新人，井口當年奪下世界大賽冠軍。

村上旅美首季35轟、77分打點，秀後賽首轟也開張，松井表示，適應新環境非常困難，初次面對各種投手，需要時間去了解他們，村上能在例行賽揮出35支全壘打，確實是了不起的成績。

村上表示，全隊所有人彼此尊重、互相激勵，作為一個團隊所展現出的心態，以及對未來的展望才能顯現出來，因此能夠取得成功。