快訊

早餐別只喝一杯咖啡！醫師推薦搭配3種高蛋白食物飽足感更持久

蔣萬安戳破沈伯洋偷換概念 「請問要在哪設社區中心發放毒品？」

陸軍實戰訓練「炸橋」阻敵 特戰引入美軍精準爆破技術

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／松井稼頭央盛讚村上35轟了不起 白襪在日本成為轟動的大事

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
村上宗隆季後賽首轟成為致勝一擊。 法新社
村上宗隆季後賽首轟成為致勝一擊。 法新社

2026名古屋亞運

村上宗隆今天4局上轟出兩分全壘打，季後賽首轟成為致勝一擊，幫助白襪隊以3：0擊敗守護者隊，搶下美聯分區系列賽首勝，也是季後賽3連勝，他說：「確實想在重要比賽揮出全壘打，真的很高興自己做到了。」

村上在外卡系列賽對太空人隊兩場比賽8打數1安打，未有長打表現，吞下5次三振，今天4局上首次展現重砲火力，把守護者先發投手梅西克（Parker Messick）的93英里內角伸卡球轟上右外野看台，擊球初速112.2英里、飛行距離達440英尺，為自己的表現振臂歡呼。

守護者捕手海吉斯（Austin Hedges）說：「村上真的很猛，無論球投到什麼位置，都有能力轟出全壘打，必須竭盡全力打亂他的節奏。說真的，看他打擊是一種享受，當然前提是別對到我們。」

白襪捕手提爾（Kyle Teel）也說：「村上的揮棒實力毋庸置疑，也是能為團隊文化帶來積極影響的人，很難得見到既有超級巨星實力、又能帶來這種正面效應的球員，能與他並肩作戰是我的榮幸。」

過去擁有大聯盟7年資歷的松井稼頭央，今天出現在守護者主場，白襪官網特別提到，只要看看日本媒體這個周末的報導，就不難發現村上在白襪的表現占據顯著篇幅，松井受訪時也說：「是啊，這是大新聞，在日本可是轟動的大事。」

松井曾於2004到2010年期間效力大都會、洛磯、太空人隊，並於2007年和洛磯打入世界大賽，至今仍是隊史唯一國聯冠軍紀錄，深知大聯盟在日本的影響力非常巨大。

村上也是井口資仁（2005年分區系列賽）、羅伯茲（Luis Robert Jr.，2020年外卡系列賽）、席茲（Gavin Sheets，2021年分區系列賽）之後，隊史上第4位在季後賽締造全壘打紀錄的新人，井口當年奪下世界大賽冠軍。

村上旅美首季35轟、77分打點，秀後賽首轟也開張，松井表示，適應新環境非常困難，初次面對各種投手，需要時間去了解他們，村上能在例行賽揮出35支全壘打，確實是了不起的成績。

村上表示，全隊所有人彼此尊重、互相激勵，作為一個團隊所展現出的心態，以及對未來的展望才能顯現出來，因此能夠取得成功。

松井稼頭央 白襪 MLB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／村上宗隆季後賽首轟出爐 致勝兩分砲領軍白襪KO守護者

MLB／席茲把100.8英里火球轟成兩分砲 教士復仇成功淘汰小熊

MLB／臉被香檳噴得好痛！村上宗隆：我今天什麼都沒做

MLB／嗨喊「我醉了」！村上宗隆狂灌香檳投降：抱歉我不會英文

相關新聞

MLB／道奇3轟攻下5分、史庫柏優質先發 分區系列賽首戰擊敗勇士

道奇隊今天在主場迎戰勇士隊，展開國聯分區系列賽首戰，湧進爆滿50194名球迷觀戰，史庫柏（Tarik Skubal）先發6局失1分，優質表現領軍道奇5：3獲勝，在5戰3勝制系列賽開紅盤。

MLB／村上宗隆季後賽首轟出爐 致勝兩分砲領軍白襪KO守護者

白襪隊今天作客克利夫蘭，對守護者隊展開美聯分區系列賽首戰，日本重砲村上宗隆4局上轟出兩分全壘打，季後賽首轟成為致勝一擊，幫助白襪3：0獲勝，搶下5戰3勝制第1勝。

MLB／誰給的勇氣？威爾斯致命跑壘 洋基僅1安還死在三壘慘遭光芒完封

千辛萬苦才從光芒隊先發投手拉穆森（Drew Rasmussen）手中敲出安打，洋基隊捕手威爾斯（Austin Wells）卻有自己是飛毛腿的錯覺，想將二壘打變三壘打，結局是穩穩的出局數，光芒靠拉穆森8局僅被敲1安打、無失分好投，以1：0擊敗洋基，在分區系列賽旗開得勝。

MLB／酷熱天氣飆出101.1英里火球 史庫柏提醒爆滿球迷多喝水

道奇隊挑戰世界大賽3連霸，今天順利跨出第一步，史庫柏（Tarik Skubal）在酷熱天氣下投球，先發6局只被揮出兩支安打、失1分，領軍道奇5：3擊敗勇士隊，搶下5戰3勝制分區系列賽首勝，根據過去相關數字，贏得系列賽的機率達73%。

MLB／威爾斯太晚看到「紅燈」釀要命跑壘 洋基教頭：更大問題是打線

洋基隊今天在分區系列賽首戰以0：1遭到光芒隊完封，全場只擠出1支安打，還馬上在三壘出局，威爾斯（Austin Wells）的跑壘飽受檢討，總教練布恩（Aaron Boone）坦言那是明顯的失誤，威爾斯指出，自己在繞過二壘後才注意到三壘指導教練的「紅燈」。

MLB／曾在52度高溫登版！為道奇搶下首勝 史庫柏笑：這場還不算最熱

史庫柏頂著38度高溫先發六局僅失一分、被敲兩安，為道奇貢獻優質先發；賽後談到高溫的影響，笑稱這還不是他遇過最熱比賽。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。