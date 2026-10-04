MLB／威爾斯太晚看到「紅燈」釀要命跑壘 洋基教頭：更大問題是打線

洋基隊今天在分區系列賽首戰以0：1遭到光芒隊完封，全場只擠出1支安打，還馬上在三壘出局，威爾斯（Austin Wells）的跑壘飽受檢討，總教練布恩（Aaron Boone）坦言那是明顯的失誤，威爾斯指出，自己在繞過二壘後才注意到三壘指導教練的「紅燈」。

光芒先發投手拉穆森（Drew Rasmussen）此役繳出8局無失分好投，前7局僅因2次保送造成上壘，無安打局面直到第八局、兩出局才被打破，威爾斯敲出二壘打，但他腦中想的是三壘，光芒回傳球早了好幾步抵達，成為讓全場傻眼的出局數。

重播畫面顯示，右外野手梅薩（Victor Mesa Jr.）傳球出手時，威爾斯甚至還沒踏上二壘壘包，三壘指導教練也做出「stop」手勢，他卻帶著爆棚勇氣再闖三壘。

威爾斯表示，「你只能承擔風險，很顯然我當時所冒的險是錯的，如果問重來一次我會不會跑三壘，我無法回答，因為情況已經不一樣。」他指出，自己當時只是希望可以幫球隊創造機會，繞過二壘後才注意到壘指手勢，「我當時已經決定要跑了，而對手兩次出色的傳球逮到了我。」

「確實不是一個好的決定。」布恩表示，不確定威爾斯是不是在跑過一壘、二壘之間時看到什麼，讓他決定要跑，但最終結果就是失誤。布恩也強調，此役更大的問題是打線遭到拉穆森封鎖。