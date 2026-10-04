MLB／酷熱天氣飆出101.1英里火球 史庫柏提醒爆滿球迷多喝水

道奇隊挑戰世界大賽3連霸，今天順利跨出第一步，史庫柏（Tarik Skubal）在酷熱天氣下投球，先發6局只被揮出兩支安打、失1分，領軍道奇5：3擊敗勇士隊，搶下5戰3勝制分區系列賽首勝，根據過去相關數字，贏得系列賽的機率達73%。

道奇球場今天開賽時，氣溫達到華氏100度、換算攝氏38度，史庫柏依然表現神勇，1局上被勇士開路先鋒包德溫（Drake Baldwin）揮出一壘打後，連續解決15名打者，投出7次三振，直到6局上才被首名打者墨菲（Sean Murphy）轟出陽春砲，以優質內容奪下個人生涯季後賽第3勝。

史庫柏展現出驚人威力，第4局面對萊利（Austin Riley）飆出101.1英里（ 162.7公里）速球，創下個人本季最快球速紀錄，這場比賽速球平均達到98.1英里也是今年最猛，一共使用5種球路，每種至少讓打者揮空一次。

道奇球場今天湧進爆滿50194名球迷觀戰，官網誇張形容史庫柏在烈日之下，前5局投球顯得游刃有餘，幾乎「連汗都沒有流」，他說：「走上球場的感覺太棒了，boos（噓聲）和Skub（史庫柏的暱稱）聽起來很像，能在球迷面前亮相真的很有趣；氣溫高達華氏105度，現場卻有5萬名觀眾，這種氣氛真的很棒，希望大家多喝水並做好防曬。」

官網指出，歷史數據站在道奇這邊，他們正向世界大賽史上第5次3連霸的目標發起衝擊，在所有5戰3勝制系列賽首戰獲勝的球隊，最終過關機率73%（160次有116次），而在現行「2-2-1」賽制的分區系列賽，主場拿下首戰的球隊最終勝出的機率75%（56次有42次）。