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MLB／誰給的勇氣？威爾斯致命跑壘 洋基僅1安還死在三壘慘遭光芒完封
千辛萬苦才從光芒隊先發投手拉穆森（Drew Rasmussen）手中敲出安打，洋基隊捕手威爾斯（Austin Wells）卻有自己是飛毛腿的錯覺，想將二壘打變三壘打，結局是穩穩的出局數，光芒靠拉穆森8局僅被敲1安打、無失分好投，以1：0擊敗洋基，在分區系列賽旗開得勝。
洋基在外卡系列賽直落二淘汰紅襪隊後，分區系列賽面對另一支美東對手，此役由柯爾（Gerrit Cole）把關，先發5局失1分，第三局挨了亞蘭達（Jonathan Aranda）的陽春砲，成了洋基跨越不了的障礙。
面對拉穆森，洋基前7局只靠兩次保送上壘，維持無安打比賽局面，直到第八局、兩出局威爾斯敲出二壘打，但他腦中想的是三壘，光芒回傳球早了好幾步抵達，成為讓全場傻眼的出局數。
重播畫面顯示，右外野手梅薩（Victor Mesa Jr.）傳球出手時，威爾斯甚至還沒踏上二壘壘包，三壘指導教練也做出「stop」手勢，他卻帶著爆棚勇氣再闖三壘。
拉穆森最終以101球完成8局投球，只被敲1安打、無失分，送出10次三振，將1：0領先交到終結者貝克（Bryan Baker）手中，面對史丹頓（Giancarlo Stanton）、萊斯（Ben Rice）連飆2K，再讓貝林傑（Cody Bellinger）擊出一壘方向滾地球出局，守住1分差勝利。
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