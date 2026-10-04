MLB／曾在52度高溫登版！為道奇搶下首勝 史庫柏笑：這場還不算最熱

洛杉磯道奇國聯分區系列賽推出塞揚強投史庫柏（Tarik Skubal）先發，首戰在洛杉磯當地時間下午一點開打，氣溫高達攝氏38度，史庫柏仍頂著烈日，繳出六局僅失一分、被敲兩安的好表現，為球隊立下汗馬功勞。

賽後受訪時史庫柏表示：捕手史密斯（Will Smith）在配球上做得非常出色，另外還有埃德曼的守備也讓幫了大忙。談到六局碰到的亂流，他認為挨轟的那球沒有失投，是勇士打者掌握得更好，只是隨後的保送很不應該，但能將失分控制在一分非常關鍵。

針對今天38度的高溫，史庫柏更開玩笑地表示：「這根本不算什麼吧！」他也分享到少棒時曾在52度的高溫中登板，不過這場也算是經歷過最熱的比賽之一了。史庫柏提到，無論是酷暑或嚴寒，最好的辦法就是趕快結束半局，熱肯定是熱，但隊友都在這樣的環境下比賽，氣溫不應該影響到精神層面和投球表現。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後大讚史庫柏的壓制力。「我認為史庫柏表現太棒了，」羅伯茲說，「他的速球非常好。墨菲（Sean Murphy）那支全壘打是在2好球時，擊中1顆高於好球帶的球，但我認為（史庫柏）今天變速球非常有效，讓對手失去平衡。能在這樣條件下投完6局，我認為實在很棒。」