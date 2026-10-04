聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／村上宗隆季後賽首轟出爐 致勝兩分砲領軍白襪KO守護者
白襪隊今天作客克利夫蘭，對守護者隊展開美聯分區系列賽首戰，日本重砲村上宗隆4局上轟出兩分全壘打，季後賽首轟成為致勝一擊，幫助白襪3：0獲勝，搶下5戰3勝制第1勝。
村上在外卡系列賽對太空人隊兩場比賽8打數1安打，未有長打表現，吞下5次三振，今天4局上面對守護者先發投手梅西克（Parker Messick），轟出右外野方向440英尺兩分砲，全場4打數2安打、被三振兩次，成為贏球大功臣。
白襪7局上再靠蒙哥馬利（Colson Montgomery）二壘打攻下第3分，一路領先到比賽結束，5名投手全場只被揮出3支安打，聯手投出12次三振，讓守護者在主場爆滿34287名觀眾前遭到完封，梅西克投4.1局失兩分吞敗。
白襪從例行賽至今，最近11場比賽打贏9場，包括季後賽3連勝期間，27局從未處於落後局面，其中24局領先對手，創下隊史在季後賽前3戰最佳紀錄，也追平過去20年大聯盟季後賽紀錄，之前由2017年道奇隊、2019年洋基隊共同保持。
蒙哥馬利說：「現在正是我們必須拿出表現的時候，這就是季後賽的氣氛，全隊都高度專注，大家只要上場執行既定計畫和策略、做好自己，不必刻意去扮演不屬於自己的角色。」
白襪在2005年奪下隊史第3座世界大賽冠軍，今年以美聯第6種子身分展開季後賽，目前在客場3戰全勝，今天對守護者之戰展現強勢表現，再拿兩勝就可重返暌違21年的美聯冠軍賽。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。