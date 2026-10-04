MLB／道奇3轟攻下5分、史庫柏優質先發 分區系列賽首戰擊敗勇士

道奇隊今天在主場迎戰勇士隊，展開國聯分區系列賽首戰，湧進爆滿50194名球迷觀戰，史庫柏（Tarik Skubal）先發6局失1分，優質表現領軍道奇5：3獲勝，在5戰3勝制系列賽開紅盤。

史庫柏用94球完成6局任務，只被揮出兩支安打、出現兩次保送，投出7次三振，前5局讓白襪掛零，6局上被墨菲（Sean Murphy）轟出陽春砲，以優質內容奪下個人生涯季後賽第3勝。

史庫柏前年、去年奪下美聯塞揚獎，幫助老虎隊搶下美聯外卡，季後賽合計6場先發投出2勝1敗，老虎都在美聯分區冠軍賽遭淘汰，今年轉戰道奇最大目標是幫助球隊完成世界大賽3連霸。

道奇打線今天面對勇士4名投手，一共出現8支安打，包括4局下赫南德茲（Teoscar Hernandez）兩分砲，6局下塔克（Kyle Tucker）兩分砲和孟西（Max Muncy）陽春砲，用3支全壘打打下江山；大谷翔平擔任先發2棒指定打擊，1局下揮出全隊首支安打，全場4支1、未有長打表現。

勇士打完前8局1：5落後，9局上奧比斯（Ozzie Albies）從史考特（Tanner Scott）的手中轟出兩分砲，終場仍以兩分之 差落敗。

今天比賽開打時，氣溫達到攝氏38度，只低於道奇球場2017年世界大賽首戰創下的39.4度，裁判在局間休息時頻頻喝水補水，球迷則用獲贈的毛巾遮擋頭部以防曝曬，史庫柏頂住壓力投出優質內容，生涯在季後賽前7次登板累計奪三振63次三振，在大聯盟史上排名第2，僅次於紅雀隊名人堂投手吉布森（Bob Gibson）的74次。

兩隊明天將進行第2戰，道奇推出另一名兩屆塞揚獎投手史奈爾（ Blake Snell）登板先發，勇士還未宣布名單。