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MLB／看好「台灣虎」明年大聯盟開季！美媒：李灝宇可能先發三壘

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝宇。 路透
李灝宇。 路透

2026名古屋亞運

老虎隊本季啟用大量新人，包含台灣好手李灝宇。美國媒體《Bless You Boys》撰文指出，「台灣虎（Taiwan Tiger）」幾乎確定明年會在大聯盟開季。

報導開頭寫道，「李灝宇與瓦倫西亞（Eduardo Valencia）季末的表現，幾乎已替自己鎖定明年春天的位置。李灝宇台灣虎（Taiwan Tiger）請容許我們這樣稱呼他，我們還在想更好的稱呼。」

李灝宇4月登上大聯盟是成績不好，回歸後強勢反彈，6月剩餘賽程繳出151的wRC+，7月132，8月下降至118，9月則為113。李灝宇6月與7月初確實受運氣眷顧，但他最後2個月仍維持得相當不錯，能穩定繳出高於聯盟平均進攻表現，下半季平均擊球初速達91.1英里，且高壓情況下也有多次纏鬥能力極佳的打席，以一名年輕球員而言令人印象深刻。

李灝宇的數據也具有可持續性，本季三振率23.9%、保送率8.2%，都落在聯盟平均附近，雖然揮空率仍稍微偏高。對一名23歲菜鳥而言，這樣的表現依然相當不錯，隨經驗增加，還有機會降低三振率。當然沒任何事可以保證，但以李灝宇的個性與態度來看，很容易相信他會持續努力，讓自己變得更好。

相較之下，李灝宇的守備仍有很多疑問，二壘與三壘守備評價都低於平均，部分問題來自直接失誤，而不是守備範圍這種更細微的差距。從他過去在老虎農場體系的守備表現來看，這多少有些令人意外，李灝宇不是頂尖守備型球員，接球手感也不能算頂級，但本季幾次漏接或失誤，小聯盟時期其實並不常見。隨更多大聯盟經驗累積，他在二壘和三壘的守備評價，應該有機會接近聯盟平均。

李灝宇或許不會成為下季先發155場的鐵人，但價值已經遠超左右投對位打者。李灝宇過去一向擅長攻擊左投、面對右投較吃力，今年把差距拉近，對右投還稍微更好。這種反轉未必能長期維持，但至少證明，不論左右投，他都有能力應付。

文章分析，如果李灝宇想成為真正有威脅性的打者，要把更多球拉成飛球，目前已展現平均以上的長打能力，仍有成長空間。除非春訓出現災難性表現，否則李灝宇幾乎確定進入開幕戰名單。明年守位取決於其他年輕球員發展，若安德森（Max Anderson）準備好二壘，或佩克（John Peck）打擊更成熟並守游擊，李灝宇可能會擔任先發三壘手。

李灝宇

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