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MLB／結束充實2026賽季！鄧愷威回台吐心聲：故事還在繼續

聯合新聞網／ 綜合報導
鄧愷威。 美聯社
鄧愷威。 美聯社

2026名古屋亞運

太空人隊台灣投手鄧愷威沒被帶進外卡系列賽，太空人連輸白襪隊2場被淘汰，鄧愷威本季正式畫下句點。鄧愷威今天在社群平台分享自己回台的影片，並吐露今年賽季的點滴。

休賽季鄧愷威被巨人隊交易至太空人，開季牛棚起步，表現讓外界好評不斷，5月中更是支援先發輪值且成績不俗。不過隨著賽季進行，鄧愷威疲勞感逐漸增加，表現也開始下滑，6月底被下放3A，進15天傷兵名單。鄧愷威後來重返大聯盟，但成績不理想，7月27日再被下放，8月22日重返大聯盟，9月7日又被下放。

儘管鄧愷威賽季尾聲在3A投出統治級成績，但仍無緣外卡賽26人名單。總計鄧愷威本季在大聯盟出賽30場，有10場先發，73.2局送出73K、33次保送、13次觸身球，防禦率4.76、每局被上壘率1.38。

鄧愷威今天在社群平台發布影片，他在機場幫接機球迷簽名。鄧愷威也有感而發寫道，「休息一下，故事還在繼續寫！2026過得非常充實，有高峰，也有低谷。一路走來，每一步都不容易，但我很幸運，身邊始終有你們的支持。此起彼落的加油聲，從未因為我的表現如何而停止。每一份鼓勵、每一次吶喊，我都放在心上，也格外珍惜。謝謝你們陪我走過這一段旅程。故事還沒完，路還會繼續走，沿途的風景，因為有你們而更加珍貴。」

鄧愷威 太空人

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