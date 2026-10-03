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MLB／大谷翔平談備戰季後賽狀況：揮棒狀態變得更好了

中央社／ 洛杉磯2日綜合外電報導
大谷翔平表示休養後整體感覺良好，揮棒狀態也更順暢。 美聯社
大谷翔平表示休養後整體感覺良好，揮棒狀態也更順暢。 美聯社

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美國職棒大聯盟MLB國聯分區系列賽即將登場，洛杉磯道奇首戰將在主場對陣亞特蘭大勇士，放眼挑戰締造世界大賽三連霸，陣中日籍球星大谷翔平表示，他「整體感覺真的很好」。

法新社報導，4度獲選最有價值球員（MVP）的大谷翔平，在例行賽季尾聲因左膝與右二頭肌舊傷被列入傷兵名單，隨著拿下100勝的道奇獲得首輪輪空，他也獲得5天的休息時間調養。

大谷翔平今天表示，這段休養期「非常有成效」。

大谷展望明天在道奇體育場（Dodger Stadium）對陣勇士的首戰時表示：「整體感覺真的很好。」他說：「我確實覺得我的揮棒狀態變得更好了，揮得更順暢，只需要再做些微調，我就能準備好（在明天）上場。」

大谷坦言，他「還無法完全掌握傷勢的根本原因」，必須等到休賽季後再進一步處理。他說：「目前來說，這就是我必須控管的狀況。」

道奇正力拚成為自紐約洋基在1998、1999與2000年三度奪冠以來，首支完成世界大賽三連霸的球隊。

為了強化球隊奪冠實力，道奇8月從底特律老虎網羅兩度蟬聯塞揚獎（Cy Young Award）的史庫柏（Tarik Skubal），他明天將在對陣勇士的5戰3勝制系列賽中先發登板。

在例行賽拿下103勝、榮登國聯頭號種子的密爾瓦基釀酒人將對陣聖地牙哥教士；美聯方面，頭號種子坦帕灣光芒將迎戰紐約洋基，第2種子克里夫蘭守護者將對決芝加哥白襪。白襪在擊敗休士頓太空人的外卡戰中，獲得忠實球迷教宗良十四世（Pope LeoXIV）的支持。

勇士在3戰2勝制的外卡系列賽中，以2比1擊敗費城費城人晉級，這也是他們第6度在季後賽與道奇碰頭。

勇士在塞爾（Chris Sale）展現宰制力的投球以及馬勒（Tyler Mahle）擺脫低潮的帶動下士氣大振；另一方面，即使大谷無法投球，道奇還是有實力堅強的先發輪值陣容，除了史庫柏外，還包括山本由伸、史奈爾（Blake Snell）與格拉斯諾（Tyler Glasnow）。

勇士總教練魏斯（Walt Weiss）說：「大家都知道道奇實力強大，但我們今年對上他們時表現出色。」勇士昨天晚間以6比2擊敗費城人奪下系列賽勝利，目前準備前往洛杉磯，而魏斯正忙著敲定陣容名單。

他說：「但那其實沒什麼。等到季後賽開始，大家都是從零開始。道奇現在的健康狀況，比我們上次見到他們時還要好。」

道奇 大谷翔平 MLB

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