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MLB／單身進傷兵才難熬！大谷翔平驕傲能單手育兒但「女兒限定」

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MLB／單身進傷兵才難熬 大谷翔平驕傲能單手育兒但「女兒限定」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平談到9月進入傷兵名單的日子，他透露也因此有較多時間陪伴孩子。路透
大谷翔平談到9月進入傷兵名單的日子，他透露也因此有較多時間陪伴孩子。路透

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道奇隊二刀流巨星大谷翔平健康狀態遇到嚴重考驗的一季，將在明天展開季後賽征程，今天出席賽前記者會，談到9月進入傷兵名單的日子，他透露也因此有較多時間陪伴孩子，還笑答雖然右手受傷，「但我用左手可以抱得動我女兒，沒問題的。」

大谷今年傷勢反覆，7月中旬之後就已經收起投球技能包，單刀出擊的打擊也在下半季狀況持續下探，最終在9月進入15天傷兵名單，專心休養右二頭肌、左膝等傷處。

被問到在傷兵名單期間的日子，大谷透露，以前自己單身時，其實比較少進入傷兵名單，「如果是一個人，可能就會想很多，心理上會比較難熬，但現在身邊有很多人，心情上真的差很多。」

大谷表示，受傷期間，有了較多時間陪伴孩子，「所以其實沒什麼感到無聊的時候。」還笑曝即便只能用單手，還是有好好承擔起爸爸的角色，用左手就能抱起女兒，「但兒子就不行了，所以那段時間主要都在抱女兒。」大谷女兒於去年4月出生，兒子則在今年6月出生，目前還是小baby的狀態。

大谷翔平 MLB 單身

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