MLB／例行賽終戰75球退場已埋梗 史庫柏為道奇扛G1：早就知道了

道奇隊挑戰三連霸之路，確定將第一棒交給史庫柏（Tarik Skubal），而非去年世界大賽MVP山本由伸，史庫柏將在台灣時間明天清晨4點扛起分區系列賽第一戰迎戰勇士隊。

勇士昨天在外卡系列賽打滿3場淘汰費城人隊，前進分區系列賽，成為道奇連霸試煉的第一個對手，道奇今天公布首戰先發為史庫柏。

官網指出，著眼點可能來自勇士面對左投的攻擊明顯處於弱勢，例行賽面對左投的團隊OPS為0.696，面對右投則為0.730；道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）則指出，若需要第5戰，史庫柏可在正常休息5天的情況下再次登板，是選擇由他扛起第一戰的關鍵。

史庫柏透露，早在例行賽最後一場登板時，就知道要投系列賽首戰，當時自己以75球完成前7局，看到羅伯茲走近自己，當時自己的反應是搖搖頭，因為他自認可以投完9局，「結果他說『準備第一戰吧！』」

史庫柏表示，可以扛起首戰是莫大的殊榮，也代表教練團、隊友、球團對自己的信任，「我就是上場全力以赴，讓我的球隊處於有利位置，我已經等不及了。」