MLB／塞爾「中1日」登板是自己要求的！勇士教頭回應對道奇何時上

勇士隊37歲王牌投手「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）休息1天後，今天比賽第8局登板，1.1局飆3K無失分，助勇士以6：2擊敗費城人隊，闖進國聯分區系列賽。勇士總教練魏斯（Walt Weiss）透露，是塞爾主動請纓要投。

魏斯（Walt Weiss）透露，原本沒打算要求塞爾休息1天的情況再登板，直到今天賽前，塞爾主動走進他的辦公室。魏斯說，「我知道如果他撐得住，他一定會自己來跟我說。我原本不打算主動提這件事，但今天下午我一走進辦公室，他就坐在我桌子對面的椅子上，看著我說：『我感覺超棒。』我就回他：『好，我們來談談。』」

兩人隨後一起規畫登板方式，「我們把計畫排出來，我告訴他，可能在8局或9局某個時間點，讓他去面對前段棒次，最後比賽也發展成那樣。」

魏斯補充說，「我本來只希望他抓1個出局數，結果最後要拿4個出局數，真的是一名戰士，我已經想不到還有什麼形容詞可以用來形容。把所有事都算進去，無論是隊友、競爭者、場上表現、工作態度，他都是我待過這麼多球隊以來，最頂尖的球員之一。」

勇士下一輪將對決道奇隊，魏斯表示還沒規劃塞爾何時再登板，「我不知道，完全不知道。我們當下就是想先把這個系列賽收掉，再來談那些事。今晚最重要的只有把比賽贏下來。」