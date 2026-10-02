MLB／點名李灝宇接班先發二壘 SI：老虎應該給機會

老虎隊主戰二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）休賽季將成自由球員，美國媒體「運動畫刊」（SI）指出，台灣好手李灝宇是合理的接班人選。

報導提到，李灝宇菜鳥球季出賽114場，打擊率0.264、上壘率0.322、長打率0.424，另有10支全壘打；托瑞斯則出賽96場，打擊率0.260、上壘率0.364、長打率0.363。從數據來看，兩人特點有所不同。李灝宇擁有較高的長打率，托瑞斯則在上壘方面更有優勢。

老虎應給李灝宇一段穩定且持續的二壘先發機會，他已累積大聯盟經驗，能讓交接過程更順利，而且固定出賽也能幫助球隊評估，他是否能成為下一階段競爭核心的成員。

基斯（Colt Keith）與姜格（Jace Jung）也是內野選項，但兩人定位還得配合整體打線配置。若把基斯移到另一個位置，可能又會影響其他守位，因此李灝宇仍是最直接的二壘人選。既然陣中已有李灝宇，老虎再透過交易補進先發二壘手，就不太合理。在自由市場尋找能增加守備彈性的板凳內野手，會是比較合理的選擇。

托瑞斯離隊後留下的高上壘率缺口仍需補足，但不一定要全部由李灝宇承擔，而是透過整條打線共同分攤，讓李灝宇依自己的強項發揮，而不是要求他複製托瑞斯的進攻型態。

整體而言，老虎休賽季最理想的方向是讓李灝宇承擔更多二壘任務、執行投手安德森（Drew Anderson）的球隊選項、再從外部補進一名先發投手，同時增加牛棚競爭。若李灝宇能以相對低廉成本完成二壘交接，也能讓老虎把更多薪資與資源，投入更需要補強的投手群。