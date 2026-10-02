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MLB／7-11店員投贏2位百勝強投！勇士淘汰費城人 前進分區賽挑戰道奇

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
勇士由32歲柯爾（Ray Kerr）扛起生死戰先發，他曾在大二後放棄棒球，回到家鄉在電影院、7-11超商工作，結果今天繳出3.1局好投。 法新社
勇士由32歲柯爾（Ray Kerr）扛起生死戰先發，他曾在大二後放棄棒球，回到家鄉在電影院、7-11超商工作，結果今天繳出3.1局好投。 法新社

2026名古屋亞運

道奇隊挑戰三連霸之路的第一個季後賽對手誕生，勇士隊今天靠3支全壘打以6：2擊退費城人隊，以2勝1敗挺進國聯分區系列賽，道奇、勇士將從4日展開較勁。

為了贏球晉級、輸球打包的一戰，費城人此役部署兩位強投，選擇由生涯116勝諾拉（Aaron Nola）先發、生涯127勝惠勒（Zack Wheeler）牛棚待命，總教練馬丁利（Don Mattingly）的原因是惠勒更能適應後援角色。

生涯127勝的惠勒金「中三日」牛棚出賽，結果挨轟重傷害，最終還是扛下4局投球。 美聯社
生涯127勝的惠勒金「中三日」牛棚出賽，結果挨轟重傷害，最終還是扛下4局投球。 美聯社

結局是兩人都挨了一支為戰局帶來重傷害的全壘打，諾拉先發1.2局失3分，第一局在連兩打席保送之後被哈里斯（Michael Harris II）掃出三分砲；惠勒作為第三任投手，第四局也在保送之後出事，奧比斯（Ozzie Albies）補上兩分砲，勇士擴大為5：0領先，惠勒最終扛下4局投球。

勇士由32歲柯爾（Ray Kerr）扛起生死戰先發，他曾在大二後放棄棒球，回到家鄉在電影院、7-11超商工作，2017年以選秀落榜自由球員身分與水手隊簽約，簽約金2000美元，2022年首度升上大聯盟，而他去年因傷空白整季，今年直到8月才回到大聯盟。

柯爾4季大聯盟生涯合計拿下2勝，首度在季後賽登板，今天先發3.1局僅被敲1安打、無失分，壓倒兩位握有百勝資歷的強投，退場時，勇士主場球迷紛紛為他起立鼓掌。

勇士在比賽後段繼續施壓，歐森（Matt Olson）第七局敲陽春砲，八局上、兩出局推出塞揚強投塞爾（Chris Sale）面對哈波（Bryce Harper）飆K，續投第九局為勇士守住這場生死戰勝利。

道奇 勇士 費城人

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