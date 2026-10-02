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MLB／道奇備戰上演「大谷vs.山本」 打教透露：已跨過傷勢調整階段
道奇隊在國聯分區系列賽等待對手，前兩天閉門練球磨刀，今天開放媒體進場採訪，打擊教練巴茲（Aaron Bates）透露昨天有場夢幻對決：大谷翔平vs.山本由伸，大谷展現極佳的揮棒狀態，但不記得對決內容，而大谷也在室外打擊練習中好幾次將球打到計分板附近。
大谷翔平今年因傷所困，狀況一直備受關注，巴茲透露，大谷有在模擬比賽中碰到山本，打了3個打席，狀態看起來非常健康，
巴茲指出，因為過程中可能出現實際比賽不會出現的狀況，像是球數2好4壞、3好4壞等狀況，自己也記不太清楚每個打席結果，但大谷的狀態看起來沒有問題，「無論是擊球初速、飛行距離，或是揮棒動作，他的狀況都非常好。」
巴茲強調，大谷已經跨越克服身體傷勢的階段，進入技術調整，「現在就是針對面對不同球速的擊球節奏、身體啟動等修正，就是打者平常就會有的調整。」
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