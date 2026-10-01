網球／錦織圭日本公開賽首輪遭淘汰 輝煌職業生涯落幕

日本網球名將錦織圭今天在日本公開賽男單首輪以4比6、4比6不敵美國好手提亞佛（Frances Tiafoe），為其輝煌的職業生涯劃下句點，現場球迷為他報以熱烈歡呼和掌聲。

錦織圭職業生涯最後一役是在東京有明網球森林公園進行，現場擠滿了眾多球迷。

現年36歲的錦織圭賽後告訴現場球迷：「在日本出賽總是很特別。」

他還說道：「想到一路走來累積的30年將告一段落，失落感一下子湧上心頭，悲傷感覺很強烈。但我也覺得自己已經拚盡全力，因此感到滿足。」

錦織圭生涯最大亮點是在2014年美國網球公開賽，當時他打敗世界排名第一的塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）等人而晉級男單決賽，但最終不敵克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic），以亞軍坐收。

他更於2015年衝上世界男單排名第4，創下個人最佳紀錄。

2016年巴西里約奧運期間，錦織圭戰勝西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal），風光拿下銅牌。

但錦織圭近年來傷痛不斷，相繼出現膝傷與肩傷，導致世界排名大幅滑落，他今年5月就在社群平台宣布將於本季高掛球拍。