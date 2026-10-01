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MLB／教士「再砌11塊磚」拚隊史首冠 官網：接下來3塊絕非易事

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士今天靠席茲（右）4局下代打轟出兩分砲，又以4：1獲勝。 路透
教士今天靠席茲（右）4局下代打轟出兩分砲，又以4：1獲勝。 路透

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教士隊去年在外卡系列賽打滿3場遭小熊隊淘汰，今年徹底改變局面，只打兩場就晉級分區系列賽，官網用「甜蜜的復仇」形容，總教練史坦曼（Craig Stammen）更說：「我們要砌13塊磚，已經砌好了兩塊，還剩11塊。」

道奇隊去年從外卡系列賽打起，季後賽打了4輪，成為史上第1支13勝封王球隊，今年挑戰世界大賽3連霸；教士若能「砌好13塊磚」，將是1969年成軍至今首座世界大賽冠軍（最佳紀錄1984、98年國聯冠軍）。

教士昨天以8：0奪下外卡系列賽首勝，今天靠席茲（Gavin Sheets）4局下代打轟出兩分砲，又以4：1獲勝；小熊本季220支全壘打在國聯排名第1，對教士兩場比賽只得1分，總教練康索（Craig Counsell）坦言：「我們表現不夠好，教士的狀況確實非常出色。」

席茲4局下面對小熊後援投手帕倫西亞（Daniel Palencia），把100.8英里（162.2公里）內角低球轟上右外野看台，關鍵兩分全壘打穩定軍心；這是教士隊史不管例行賽還是季後賽，球員轟出全壘打的最快球速紀錄，席茲說：「必須為那一刻做好準備，當它真正來臨時，才不會覺得節奏快得讓你措手不及。」

教士今天賽後在主場休息室舉行慶功宴，中外野手梅里爾（Jackson Merrill）邊抽雪茄邊說： 「這就是席茲的本事，面對101英里內角低球也能開轟，這種場面可不多見，是我見過的最酷的全壘打之一。」

教士將從4日起和國聯頭號種子釀酒人隊進行5戰3勝制系列賽，作客密爾瓦基首戰對決國聯防禦率王、三振王米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），官網特別提到「接下來這三塊磚，砌起來恐怕絕非易事」。

波賈茲（Xander Bogaerts）今天2局下安打攻下全隊第1分，成為勝利打點，他說：「我們知道他們第1場會派誰先發，今天先慶祝一下，然後準備好對付他的速球。」

MLB 教士 道奇

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