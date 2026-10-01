MLB／例行賽MVP熱門、季後賽7支0！PCA不捨鈴木誠也恐離隊

小熊隊外卡系列賽遭教士隊橫掃，國聯MVP熱門人選阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）2場比賽7打數0安打，表現受到外界嚴厲斥責。

阿姆斯壯本季敲出45轟、41盜壘、107打點，打擊率0.280，OPS值0.943，WAR值9.8，是今年國聯MVP最大熱門。沒想到外卡賽阿姆斯壯7打數0安打，還吞下4次三振，小熊也遭到淘汰，結束本賽季，PCA的表現受到許多球迷批評。

賽後小熊休息室氣氛低迷，阿姆斯壯受訪時談到即將季成為自由球員的鈴木誠也等人，「這些球員的去留，不是我們能夠控制的事，我們只能看接下來會發生什麼，這真的就是最難受的部分。」

阿姆斯壯進一步說：「我們每天都待在一起，經歷很多特別的事，也共處很多時間，要接受每年不會由完全相同的人組成，毫無疑問是最困難的事。」

阿姆斯壯特別點名鈴木誠也和哈普（Ian Happ），「只要鈴木誠也在場上，打棒球這件事就會變得非常有趣、非常快樂。雖然兩人對我的意義不太一樣，但他們對我來說都真的非常重要，這幾年球隊能取得成功，毫無疑問他們都扮演非常重要的角色。」