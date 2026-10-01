MLB／最殘酷的復出！紅襪王牌克羅謝0出局失4分：我讓球隊失望了

紅襪今日在美聯外卡第2戰以2：9慘遭洋基橫掃，更令人難受的是，因肩傷休養近5個月的王牌左投克羅謝（Garrett Crochet）迎來復出，卻1個出局數都沒抓到就狂失4分，賽後他也難掩自責，直言讓隊友失望了。

「真的很糟。就我個人而言，我覺得自己過去5個月真的拚盡全力，而最後卻以這種方式結束，真的非常難受。我只是希望自己回來之後，可以盡可能替球隊做出貢獻，但我讓他們失望了。」

克羅謝也替一路奮戰整個賽季的隊友感到不甘，「這些傢伙整整一年都非常拚命。我覺得我們得到這樣的結局，或許有一點不應該，但有時候棒球就是這樣。有時候一切都很好，有時候就是爛透了。有時候你把所有事情都做對了，結果最後還是不會照著你想要的方向發展。」

儘管對結果感到失望，克羅謝仍坦言，洋基此役確實把握住更多機會，「歸根究柢，他們執行得比我們更好，這就是棒球。」

克羅謝自4月後便因肩傷高掛免戰牌，紅襪仍決定在季後賽將這名27歲左投放進名單，希望他的回歸能替牛棚帶來幫助，並在6局下紅襪1：2落後時登班，然而期待已久的復出卻變成惡夢，不僅沒有抓到任何出局數，還讓洋基攻下4分，紅襪原本僅有1分的落後差距瞬間被拉開，最終以2：9落敗，球季就此結束。