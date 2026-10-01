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MLB／第3輪最強投手70球被換掉 紅襪格雷不爽調度：當時很有信心

聯合新聞網／ 綜合報導
紅襪隊36歲王牌投手格雷（Sonny Gray）。 美聯社
紅襪隊36歲王牌投手格雷（Sonny Gray）。 美聯社

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紅襪隊36歲王牌投手格雷（Sonny Gray）只投70球就被換下場，牛棚一接手就掉分，紅襪牛棚接連崩盤以2：9輸給洋基隊慘遭淘汰。格雷受訪時對於教練的調度感到沮喪。

格雷退場前帳面上用70球，被敲6安打，失掉1分，留下兩出局一三壘有人局面。輪到第3輪的第2棒貝林傑，紅襪牛棚左投米勒（Erik Miller）被敲安打丟掉第2分，他連2天一登板紅襪就掉分。

近年大聯盟季後賽，許多教練習慣在打線第3輪換掉先發投手，但格雷本季面對第3輪打者時，被打擊率僅0.180，在符合資格的美聯投手中排第1。格雷對自己投球數據與內容相當了解，他賽後直言，「我是美聯面對第3輪打者表現最好的投手，這就是事實。」

格雷強調，「那個時間點，我希望球隊可以讓比賽成敗交到我手上，這就是我的競爭性格，我想你去問隊友，他們大概也會有同樣想法。我當時感覺很有力量、很有信心，也非常確定自己還能繼續投。」

為何連2天都在第5局2出局、落後1分時換先發投手，紅襪教頭崔西（Chad Tracy）解釋，「原因還是一樣，我們當時落後，而且球隊一直很難得分。當你處在進攻低迷、已經落後的情況，會覺得必須更積極一點，趕快做出動作。」

格雷休賽季可能成為自由球員，比賽結束後，格雷也一一擁抱隊友。當被問到如果不退休，紅襪會不會是願意回來的地方，格雷只回答：「我不知道。」

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