MLB／嗨喊「我醉了」！村上宗隆狂灌香檳投降：抱歉我不會英文

白襪今日在美聯外卡第2戰以7：3擊敗太空人，成功挺進美聯分區系列賽，賽後日本重砲村上宗隆更是徹底喝開，不僅對著鏡頭大喊「我醉了！」，隨後甚至因為英文「大當機」，自己都忍不住道歉。

現年26歲的村上宗隆玩得相當盡興，接受訪問時毫不掩飾自己的狀態，直接興奮大喊，「我醉了！」，隨後似乎還想談到隔天可能面臨「宿醉」，沒想到喝開後英文也跟著大亂，「昨天……可能宿醉。不，不是昨天。明天。抱歉，我不會說英文！」

有趣的是，村上此役在球場上的表現並不理想，單場5打數沒有敲出任何安打，還吞下3次三振，不過被問到贏球後的感覺時，他卻直呼自己現在是「100%」。

外媒更幽默形容，村上今天在球場雖然是「5支0」，但如果把喝香檳也算進去，看起來大概是「5支5」。

隨著白襪淘汰太空人，也拿下自2023年世界大賽擊敗太空人以來，隊史首場季後賽系列賽勝利，接下來將在美聯分區系列賽首戰碰上守護者。