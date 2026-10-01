MLB／ 領76億巨約被罵「不愛棒球」！道奇塔克回應：領1美元也拚到底

道奇球星塔克（Kyle Tucker）本季頂著4年2.4億美元（約新台幣76億元）巨約加盟，卻陷入生涯最慘賽季，也讓過去「不夠努力」、「不喜歡棒球」、「只是把棒球當工作」等質疑聲浪再次浮上檯面。面對外界批評，塔克直言即使今天領的只有1美元（約新台幣30元），他對待比賽的方式也不會改變。

「不管我的薪水是現在這個數字，還是只有1美元（約新台幣30元），我真的都不在乎。不管處於什麼情況，我就是會上場比賽，然後努力做到自己能做到的最好。」塔克接受《The Athletic》長達35分鐘的專訪時表示。

「我真的不會把責任歸咎於某一次受傷，或過去發生的某件事情。我還是必須上場繳出表現，這沒有什麼藉口，你就是必須上場完成自己的工作。」

「我很享受待在這裡的時光。很顯然，你打得越好，大概就會越開心，因為這本來就是我來到這裡的主要原因。真正讓人不開心的，是錯失那些應該掌握的球，以及整個賽季沒辦法幫助球隊。」

「球迷對我們的期待，以及我們對自己的期待，就是打進季後賽，然後拿下世界大賽冠軍。所以到了最後，如果我們能完成這個目標，其實你是怎麼走到這一步的並沒有那麼重要，重要的是你最後真的做到了。」

塔克整季打擊率僅.233、長打率.385、OPS .715，3項數據都是個人完整賽季生涯新低，更是生涯首次單季全壘打未達20轟。

隨著低潮持續，塔克在場上的肢體語言也開始受到放大檢視。8月作客洛磯時，他曾在一次右外野飛球判斷失誤後漏接，回到休息室獨自坐在板凳最遠端，甚至被轉播鏡頭捕捉到擦拭眼睛。此前他也曾在道奇主場漏接飛球遭到球迷噓聲，並一度陷入生涯最長的連續26打數無安打。

外界也因此再次出現塔克「不在乎」、「沒有熱情」的批評，但他認為，很多時候這些聲音最終都只是取決於球員有沒有打出成績，「我的意思是，最後其實就是看你的表現。如果你打得非常火燙，根本沒有人會在乎這些事情；但如果你打不好，那一切就會變成問題。」

至於自己在場上經常看起來相當冷靜，甚至被部分球迷解讀為漠不關心，塔克也回應，「我大概不會是那種在場上大吼大叫、蹦蹦跳跳的人。如果我敲出安打，我的意思是，那本來就是我的工作。」

不過道奇隊內人士看到的塔克，與外界的印象完全不同。隊友羅哈斯（Miguel Rojas）表示，「我覺得塔克一直都是一名很好的隊友，而且他真的拚命努力，希望能上場打出成績。但棒球不是這樣運作的，不是你努力了，結果就一定會立刻出現。」

道奇心理教練沃克（Brent Walker）也透露，塔克不太願意主動談論自己低潮的個性，「我想我們所有人都試著跟他談過。他是一個非常內向、不太會主動表達的人……很明顯，今年真的非常艱難。」

「最大的不同，就是你以前從來沒有領過這種等級的薪水。這當然會增加一些東西，對吧？現在你不只是『那個傢伙』了，你是『那個領這種薪水的傢伙』，所以你必須打出符合這張合約的表現。」

「在這裡，你會覺得自己讓所有人失望了。因為我們的標準就是來這裡贏下一切。所以當你失敗時，現在已經不只是你一個人失敗，而是你讓『我們』失敗。」

另一名打擊教練貝茲（Aaron Bates）也表示，「這有點像跟自己的孩子聊天。你問他：『今天學校過得怎麼樣？』結果要讓他開口簡直像拔牙一樣困難。但塔克認識你越久，他就會慢慢越願意敞開心房……當你來到一個全新的地方，當然會有所戒備，這完全可以理解。」

隨著塔克低潮持續加深，沃克曾在比賽結束後聽見塔克仍留在打擊籠不斷練習的聲音，並以心理層面的角度替他反駁外界質疑。

「如果你真的不在乎，你根本不會生氣，因為真正的不在乎就是冷漠，事情對你根本沒有影響，但塔克不是這樣。他的反應很明顯告訴你，他對自己的表現感到挫折，也對自己的表現感到失望。」

所幸塔克在例行賽最後階段逐漸找回手感，9月繳出.889 OPS與6支全壘打，全壘打數甚至超過此前任何一個月份的兩倍。