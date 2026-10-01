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MLB／席茲把100.8英里火球轟成兩分砲 教士復仇成功淘汰小熊

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊席茲（Gavin Sheets）。 美聯社
教士隊席茲（Gavin Sheets）。 美聯社

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教士隊席茲（Gavin Sheets）今天4局下代打建功，把100.8英里（162.2公里）速球轟上右外野看台，關鍵兩分全壘打拉大比數差距，終場以4：1擊敗小熊隊，外卡系列賽2連勝晉級分區系列賽，將從4日起對決國聯頭號種子釀酒人隊。

白襪、洋基隊也在3戰2勝制外卡系列賽連贏兩場，晉級5戰3勝制分區系列賽後，分別和守護者、光芒隊交手；至於勇士和費城人隊各拿1勝，明天勝隊下一輪碰到衛冕世界大賽冠軍的道奇隊。

教士今天面對小熊先發投手高斯曼（Kevin Gausman），2局下展開首波攻勢，連續3支安打加上高飛犧牲打攻下兩分，小熊4局上從教士先發投手皮維塔（Nick Pivetta）的手中扳回一城。

教士4局下攻勢再起，1出局後波賈茲（Xander Bogaerts）揮出二壘打，小熊換上第2任投手帕倫西亞（Daniel Palencia），K掉首名打者後面對席茲，第1球99.9英里速球搶到好球，第2球再拚「火球」被轟上右外野看台，教士擴大領先3分，一路維持優勢到比賽結束。

席茲擊球初速107.5英里，形成394英尺大號全壘打，帕倫西亞面對下一棒柯朗沃斯（Jake Cronenworth）連投3顆壞球，第4球100.3英里砸到他的背部形成觸身球，還好沒有釀成衝突事件。

教士全場動用5名投手，有效壓制小熊打線，只被揮出5支安打，3年內兩度闖進分區系列賽，最終目標當然是奪下隊史首座世界大賽冠軍；小熊2016年奪下隊史第3冠後，歷經5次系列賽未再重返世界大賽。

小熊去年以國聯外卡榜首晉級季後賽，教士排名第2，兩隊在芝加哥進行外卡系列賽，小熊2勝1敗晉級分區系列賽；今年雙方外卡排名交換，教士享有主場優勢，只花兩天晉級下一輪。

小熊 MLB 教士

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