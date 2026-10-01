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MLB／臉被香檳噴得好痛！村上宗隆：我今天什麼都沒做

聯合新聞網／ 綜合報導
村上宗隆。 法新社
村上宗隆。 法新社

2026名古屋亞運

「村神」村上宗隆今天5打數0安打，還吞下3K。不過白襪隊仍以7：3擊敗太空人隊，闖進季後賽分區系列賽，村上賽後受訪時笑說：「今天我什麼都沒做，就只是在一壘接球而已！」

村上宗隆擔任第4棒一壘手，本場比賽幾乎沒貢獻仍隨隊拿下勝利。白襪不久前才噴香檳慶祝晉級外卡賽，短時間內二度噴香檳，村上受訪時直呼，「臉被香檳噴得好痛！」

對於自己幾乎沒貢獻，村上笑說：「今天我什麼都沒做，就只是在一壘接球而已！」村上後續還補充說，「今天我真的什麼都沒做，所以希望接下來不要拖大家後腿，從後天開始再好好努力。」

白襪下一輪將對上同分區的龍頭守護者隊，村上表示，「我們對沒能拿下分區冠軍這件事還是有點不甘心，希望接下來能打出，讓大家覺得『我們真的很強』的比賽。」

白襪 太空人 村上宗隆 MLB

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