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MLB／弗里德好投、貝林傑3分砲 洋基連兩年外卡戰淘汰紅襪

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洋基6局下發動猛烈攻勢打了10人次，出現5支安打包括貝林傑3分砲奠定勝基。 路透
洋基6局下發動猛烈攻勢打了10人次，出現5支安打包括貝林傑3分砲奠定勝基。 路透

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洋基隊今天繼續在紐約主場迎戰紅襪隊，弗里德（Max Fried）先發6局失1分、貝林傑（Cody Bellinger）攻下4分打點，終場以9：2獲勝，外卡系列賽2連勝晉級分區系列賽，4日起將和美聯頭號種子光芒隊交手。

弗里德用98球完成6局任務，只被揮出3支安打、投出6次三振，優質表現奪下生涯10年在季後賽第3勝；貝林傑全場5打數2安打，5局下一壘打攻下1分打點，6局下從惠特洛克（Garrett Whitlock）的手中轟出3分全壘打，個人季後賽第11轟出爐。

弗里德用98球完成6局任務，只被揮出3支安打、投出6次三振。 美聯社
弗里德用98球完成6局任務，只被揮出3支安打、投出6次三振。 美聯社

紅襪推出美聯勝投王格雷（Sonny Gray）登板先發，4局下被賈西亞（Luis Garcia Jr.）轟出陽春砲，5局下再失1分，只投4.2局退場；紅襪打線面對弗里德前5局掛零，6局上康崔拉斯（Willson Contreras）轟出陽春砲追成1：2，也終止季後賽跨季連續26.2局未得分紀錄。

洋基6局下發動猛烈攻勢打了10人次，出現5支安打包括貝林傑3分砲，一口氣攻下6分，拉大到8：1領先，紅襪大勢已去，儘管7局上索賈德（Nick Sogard）回敬陽春砲，但洋基7局下再得1分，終場以7分之差獲勝。

洋基、紅襪連續兩年都以美聯外卡前兩名晉級季後賽，在外卡系列賽對決，洋基享有完全主場優勢，去年2勝1敗過關，今年兩場比賽狂攻18分，讓紅襪無力挽回系列賽。

貝林傑 洋基 弗里德

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