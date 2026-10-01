MLB／連兩天坐板凳結束季後賽 今井達也立刻被問是否逃脫合約

太空人隊今天在休士頓主場又以3：7不敵白襪隊，外卡系列賽2連敗遭淘汰，日本投手今井達也雖在牛棚待命，還是未獲登板機會，大聯盟第1個球季到此結束，賽後被問到季後是否逃脫合約一事，他說：「這不是我一人就能決定的事。」

今井和太空人簽下3年5400萬美元合約，今年或明年季後都可逃脫合約，他的第一個大聯盟球季出賽23場（15場先發），合計只投76.2局，戰績6勝4敗、防禦率4.93，整季只有5場優質先發紀錄。

太空人本季沒有投手達到10勝，戰績81勝81敗成為史上最差的分區冠軍，仍以美聯第3種子晉級季後賽，昨天對白襪首戰動用8名投手，以3：6落敗，今天再用5名投手又輸球，今井連續兩天在牛棚待命都未登板。

太空人成為首支季後賽遭淘汰的球隊，今井賽後神情凝重走回休息室，他說：「這是我首次經歷大聯盟季後賽，獨特的氛圍以及巨大歡呼聲，確實讓我感覺與例行賽截然不同。」

今井季前和太空人這份合約，包括激勵獎金最高可達6300萬美元，未來動向備受關注；他表示，現在不適合談論明年球季的問題，畢竟這不是自己單方面就能決定的事，「畢竟我有家庭、還有經紀人，希望大家能理解，這件事光靠我一個人無法做決定。」