MLB／史上首次季後賽「再見ABS挑戰」 費城人投手：對瑞爾穆托有信心

費城人隊今天在國聯外卡系列賽G2，延長10局以4：3擊敗勇士隊，費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）還締造歷史，發動季後賽史上第一次「再見ABS挑戰」。

10下費城人新秀潘特（Andrew Painter）進入個人第3局投球，費城人僅領先1分，兩出局一二壘有人時，潘特先用2顆變速球製造揮空取得2好0壞，接著投出一顆往內角邊緣鑽的速球。

主審貝克（Adam Beck）一開始判壞球，但瑞爾穆托立刻使用費城人最後一次ABS挑戰（好壞球挑戰系統），結果系統判定該球進入好球帶，因此形成三振，結束比賽。

潘特賽後受訪時表示：「如果把挑戰機會留到比賽後段，我們對瑞爾穆托使用挑戰非常有信心。我們一直希望至少留一次給他使用。」

今年是大聯盟首度實施ABS，擁有13年擁有13年大聯盟資歷的瑞爾穆托，例行賽挑戰成功率高達81%，在至少提出20次挑戰的捕手中排名第1。費城人整體捕手群也是本季大聯盟最擅長透過ABS挑戰成功改判的球隊。