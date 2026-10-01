快訊

2026流感、新冠疫苗開打！公費時程對象、疫苗廠牌、施打禁忌一次看

大逆轉！史上最大獄政弊案 王令麟、北監前副典獄長二審全部無罪

秋老虎只到今天！明起兩段式降溫 第二波低溫下探1字頭

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／美聯第6種子白襪淘汰太空人 近21年首次在季後賽贏得系列賽

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
白襪隊慶祝。 美聯社
白襪隊慶祝。 美聯社

2026名古屋亞運

白襪隊二壘手邁德羅斯（Chase Meidroth）今天6局上轟出關鍵3分砲，把領先差距拉大成4分，終場以7：3擊敗太空人隊，外卡系列賽2連勝，成為首支闖進分區系列賽的球隊，4日起將和守護者隊交手。

白襪身為美聯第6種子，完全沒有主場優勢，作客休士頓對決第3種子太空人，昨天首戰6：3獲勝，今天再下一城結束3戰2勝制系列賽；這是白襪繼2021年季後賽後，近5年首次在分區系列賽亮相，當時就是1勝3敗不敵太空人，今年討回面子。

白襪今天開賽火力全開，1局上面對太空人人先發投手布朗（Hunter Brown），前6名打者就出現4支安打，加上太空人出現兩次守備失誤，白襪一口氣攻下4分奠定勝基。

太空人開路先鋒潘尼亞（Jeremy Pena）1局下首打席全壘打，2局下史密斯（Cam Smith）、4局下亞土維（Jose

Altuve）也轟出陽春砲，追成3：4，這3轟苦主都是白襪先發投手柏克（Sean Burke）。

兩隊打完前5局比數不變，6局上白襪攻勢再起，連獲兩次保送後，邁德羅斯面對太空人第4任投手阿布瑞尤（Bryan Abreu），轟出左外野方向390英尺全壘打，拉大比數差距，白襪牛棚連續5局未失分，終場以4分之差獲勝；這是白襪2005年贏得世界大賽冠軍後，近21年首次在季後賽贏得系列賽。

白襪日本重砲村上宗隆5次打數掛零、被三振3次，季後賽兩戰合計8支1，還未出現長打，吞下5次三振。

白襪 太空人 MLB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／太空人8投手擋不住白襪機關槍！村上宗隆：氣氛非常好

MLB／村上宗隆新秀年35轟改寫日本紀錄 助百敗白襪重返季後賽

MLB／季後賽洋基紅襪冤家路窄 道奇力拚3連霸

MLB／費城人波姆延長10局致勝轟 道奇分區系列賽對手還未出爐

相關新聞

MLB／美聯第6種子白襪淘汰太空人 近21年首次在季後賽贏得系列賽

白襪隊二壘手邁德羅斯（Chase Meidroth）今天6局上轟出關鍵3分砲，把領先差距拉大成4分，終場以7：3擊敗太空人隊，外卡系列賽2連勝，成為首支闖進分區系列賽的球隊，4日起將和守護者隊交手。

MLB／費城人波姆延長10局致勝轟 道奇分區系列賽對手還未出爐

費城人隊今天在外卡系列賽背水一戰，延長10局上2出局時，波姆（Alec Bohm）轟出陽春全壘打攻下致勝分，終場以4：3險勝勇士隊，兩隊在3戰2勝制系列賽戰成平手，明天獲勝球隊晉級4日開打分區系列賽，和衛冕世界大賽冠軍的道奇隊交手。

MLB／費城人3響砲外卡戰續命 波姆10局致勝轟逆轉勇士

美國職棒季後賽，背水一戰的費城費城人今天靠著舒瓦伯與哈波8局開轟追平，波姆第10局再擊出致勝全壘打，最終以4比3逆轉勇士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。