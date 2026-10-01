快訊

北市萬華公寓清晨火警 消防隊救出4人

國軍移防出意外！M109自走砲車撞M113裝甲車 1官兵摔車送醫

看過「空中浩劫」派上用場！杜拜航空驚魂 乘客闖駕駛艙救回飛機

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／費城人波姆延長10局致勝轟 道奇分區系列賽對手還未出爐

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城人隊今天在外卡系列賽背水一戰。 法國新聞社
費城人隊今天在外卡系列賽背水一戰。 法國新聞社

2026名古屋亞運

費城人隊今天在外卡系列賽背水一戰，延長10局上2出局時，波姆（Alec Bohm）轟出陽春全壘打攻下致勝分，終場以4：3險勝勇士隊，兩隊在3戰2勝制系列賽戰成平手，明天獲勝球隊晉級4日開打分區系列賽，和衛冕世界大賽冠軍的道奇隊交手。

兩隊打完前6局1：1平手，勇士7局下靠鮑德溫（Drake Baldwin）二壘打、歐森（Matt Olson）高飛犧牲打攻下兩分，取得3：1領先；費城人緊咬不放，8局上史瓦柏（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）連續轟出陽春砲追平比數，逼進延長賽，勇士後援投手迪倫．李（Dylan Lee）搞砸戰局。

費城人打線10局上面對范特斯（Didier Fuentes），連續兩名打者出局後，史瓦柏、哈波遭解決後，波姆逮中99英里速球轟出右外野方向357英尺全壘打，為球隊打下江山，例行賽先發投手潘特（Andrew Painter）後援3局無失分奪勝。

波姆例行賽打擊率2成49飽受批評，季後將成為自由球員，他說：「我一直盡量不去想那些事，真的不想讓這個賽季就此結束。」

哈波7局下在右外野守備判斷出現瑕疵，未被記為失誤，讓勇士取得領先，8局上開轟救了球隊，他說：「關鍵在於能多快翻過這一頁、走出那一刻的陰影，畢竟我還要繼續上場打擊；而且在季後賽中，上個打席或前一局的表現並不重要，而是當下發揮。」

費城人用3支全壘打改變命運，勇士總教練魏斯（Walt Weiss）說：「幾位頂尖打者在比賽後段轟出關鍵全壘打，讓我們吃了苦頭。」

道奇 費城人 MLB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／費城人3響砲外卡戰續命 波姆10局致勝轟逆轉勇士

MLB／費城人終結者第7局提前登板 勇士萊利3分砲一棒擊沉逆轉勝

MLB／太空人、費城人驚險晉級季後賽 道奇挑戰3連霸10月4日起跑

MLB／大谷連18戰未開轟結束球季 30轟仍是道奇連3季全壘打王

相關新聞

MLB／費城人波姆延長10局致勝轟 道奇分區系列賽對手還未出爐

費城人隊今天在外卡系列賽背水一戰，延長10局上2出局時，波姆（Alec Bohm）轟出陽春全壘打攻下致勝分，終場以4：3險勝勇士隊，兩隊在3戰2勝制系列賽戰成平手，明天獲勝球隊晉級4日開打分區系列賽，和衛冕世界大賽冠軍的道奇隊交手。

MLB／費城人3響砲外卡戰續命 波姆10局致勝轟逆轉勇士

美國職棒季後賽，背水一戰的費城費城人今天靠著舒瓦伯與哈波8局開轟追平，波姆第10局再擊出致勝全壘打，最終以4比3逆轉勇士...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。