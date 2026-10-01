MLB／費城人波姆延長10局致勝轟 道奇分區系列賽對手還未出爐

費城人隊今天在外卡系列賽背水一戰，延長10局上2出局時，波姆（Alec Bohm）轟出陽春全壘打攻下致勝分，終場以4：3險勝勇士隊，兩隊在3戰2勝制系列賽戰成平手，明天獲勝球隊晉級4日開打分區系列賽，和衛冕世界大賽冠軍的道奇隊交手。

兩隊打完前6局1：1平手，勇士7局下靠鮑德溫（Drake Baldwin）二壘打、歐森（Matt Olson）高飛犧牲打攻下兩分，取得3：1領先；費城人緊咬不放，8局上史瓦柏（Kyle Schwarber）、哈波（Bryce Harper）連續轟出陽春砲追平比數，逼進延長賽，勇士後援投手迪倫．李（Dylan Lee）搞砸戰局。

費城人打線10局上面對范特斯（Didier Fuentes），連續兩名打者出局後，史瓦柏、哈波遭解決後，波姆逮中99英里速球轟出右外野方向357英尺全壘打，為球隊打下江山，例行賽先發投手潘特（Andrew Painter）後援3局無失分奪勝。

波姆例行賽打擊率2成49飽受批評，季後將成為自由球員，他說：「我一直盡量不去想那些事，真的不想讓這個賽季就此結束。」

哈波7局下在右外野守備判斷出現瑕疵，未被記為失誤，讓勇士取得領先，8局上開轟救了球隊，他說：「關鍵在於能多快翻過這一頁、走出那一刻的陰影，畢竟我還要繼續上場打擊；而且在季後賽中，上個打席或前一局的表現並不重要，而是當下發揮。」

費城人用3支全壘打改變命運，勇士總教練魏斯（Walt Weiss）說：「幾位頂尖打者在比賽後段轟出關鍵全壘打，讓我們吃了苦頭。」