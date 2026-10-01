MLB／費城人3響砲外卡戰續命 波姆10局致勝轟逆轉勇士

美國職棒季後賽，背水一戰的費城費城人今天靠著舒瓦伯與哈波8局開轟追平，波姆第10局再擊出致勝全壘打，最終以4比3逆轉勇士扳平系列賽，明天雙方將決一死戰。

國家聯盟外卡系列賽的亞特蘭大勇士與費城人之戰，勇士雖然手握一勝並有主場優勢，但費城人1局上先由特納（Trea Turner）擊出二壘安打，隨後哈波（Bryce Harper）再以安打送回特納拿下全隊第1分。

勇士在下半局立刻還以顏色，阿庫尼亞（RonaldAcuña Jr.）獲保送並盜上二壘後，歐爾森（MattOlson）也以安打將阿庫尼亞送回本壘，雙方1比1平手。

費城人先發桑傑士（Cristopher Sánchez）除了第1局掉1分，全場力撐到第7局才再遭勇士毒手。勇士的墨菲（Sean Murphy）先獲保送，金河成短打送墨菲上二壘，鮑德溫（Drake Baldwin）二壘打之後再加上歐爾森的犧牲打，勇士連下兩城，雙方比數來到3比1。

費城人面對勇士強投馬利（Tyler Mahle），打完7局只拿下1分。不過勇士牛棚李伊（Dylan Lee）一上陣，費城人的舒瓦伯（Kyle Schwarber）與哈波雙雙開轟追平比數，也讓全隊在季後賽重燃生機。雙方3比3平手後，一直到9局結束都未能再添分數。

比賽進入延長賽，第10局上費城人波姆（AlecBohm）在2人出局後轟出右外野全壘打，苦主是勇士的佛恩特斯（Didier Fuentes）。

費城人最後就以這寶貴的1分氣走勇士，比數4比3，並將這個系列賽扳成1比1平手。明天雙方將進行最後決戰，贏家將面對尋求三連霸的洛杉磯道奇。