MLB／前一人因二戰缺席2季！教士33歲右投創史上唯二罕見紀錄

教士隊33歲右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）暌違727天重返大聯盟投手丘，就是季後賽外卡系列賽G1，創下史上唯二超罕見紀錄。

馬斯葛洛夫成為史上第2位近2季例行賽都沒出賽，仍在季後賽登場的球員，前一位是1945年的麥卡洛（Clyde McCullough），麥卡洛1944和1945年例行賽都在服兵役打第二次世界大戰，二戰1945年8月結束，麥卡洛9月退伍並重返小熊隊，世界大賽G7獲得代打上場機會。

2024年10月3日馬斯葛洛夫在外卡系列賽因右肘受傷退場，之後經歷長時間復健，將近2年沒站上大聯盟投手丘。馬斯葛洛夫意外被放進外卡賽名單，且首戰就登板，9上教士以8：0領先，面對自己造成的滿壘危機，他連續解決2人，用三振終結比賽。

馬斯葛洛夫登場時，幾乎全場教士球迷都起立鼓掌，用最熱烈方式歡迎他回來，馬斯葛洛夫表示，「這大概是我人生第一次領先8分這麼緊張，這是很棒的機會，我真的非常感謝隊友們願意給我這樣的機會。」

「我不知道該怎麼形容這種感覺。」馬斯葛洛夫說，「部分原因是，我覺得自己讓大家失望，沒履行我的承諾。我只是埋頭苦幹，知道這天終究會到來，只是時間問題。」