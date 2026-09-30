快訊

西門捷運站驚傳黑衣人持刀！警急奔現場調監視器 北捷火速回應

人造洋流？他秀民進黨公文「動員責任額表」 開酸：靠幹部背KPI

THE泰晤士世界大學排名出爐 台大進步14名「這項目」獲世界第一

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／前一人因二戰缺席2季！教士33歲右投創史上唯二罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
教士隊33歲右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove，右）。 美聯社
教士隊33歲右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove，右）。 美聯社

2026名古屋亞運

教士隊33歲右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）暌違727天重返大聯盟投手丘，就是季後賽外卡系列賽G1，創下史上唯二超罕見紀錄。

馬斯葛洛夫成為史上第2位近2季例行賽都沒出賽，仍在季後賽登場的球員，前一位是1945年的麥卡洛（Clyde McCullough），麥卡洛1944和1945年例行賽都在服兵役打第二次世界大戰，二戰1945年8月結束，麥卡洛9月退伍並重返小熊隊，世界大賽G7獲得代打上場機會。

2024年10月3日馬斯葛洛夫在外卡系列賽因右肘受傷退場，之後經歷長時間復健，將近2年沒站上大聯盟投手丘。馬斯葛洛夫意外被放進外卡賽名單，且首戰就登板，9上教士以8：0領先，面對自己造成的滿壘危機，他連續解決2人，用三振終結比賽。

馬斯葛洛夫登場時，幾乎全場教士球迷都起立鼓掌，用最熱烈方式歡迎他回來，馬斯葛洛夫表示，「這大概是我人生第一次領先8分這麼緊張，這是很棒的機會，我真的非常感謝隊友們願意給我這樣的機會。」

「我不知道該怎麼形容這種感覺。」馬斯葛洛夫說，「部分原因是，我覺得自己讓大家失望，沒履行我的承諾。我只是埋頭苦幹，知道這天終究會到來，只是時間問題。」

教士 小熊 MLB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／好巧！2位「紅襪剋星」都來自波士頓 洋基施利特勒：我們很享受

施利特勒出生於波士頓地區，家人原本都是紅襪迷，但因身披條紋衣並在去年季後賽壓制紅襪，受部分紅襪球迷仇視，家人甚至收到死亡威脅，因此他對紅襪有很深的怨氣。本場比賽他用117球，先發6.1局0失分，只被敲2支安打，送出10次三振。

MLB／8年前被洋基迷噓退場、明背水一戰先發 紅襪王牌：順其自然

紅襪隊王牌投手格雷（Sonny Gray）曾在洋基隊繳出生涯最差表現，遭紐約球迷唾棄。今年他加盟紅襪後回春，如今將在背水一戰的外卡系列賽G2先發，宛如宿命般的對決，格雷也回憶起過往在洋基的痛苦經歷。

MLB／前一人因二戰缺席2季！教士33歲右投創史上唯二罕見紀錄

教士隊33歲右投馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）暌違727天重返大聯盟投手丘，就是季後賽外卡系列賽G1，創下史上唯二超罕見紀錄。

MLB／腎上腺素是瘋狂的藥！教士金恩：期待接下來5周

教士隊王牌投手金恩（Michael King）今天在外卡系列賽對小熊隊，前6.1局沒被敲安打，最終繳出7局0失分好投。他受訪時直言，「腎上腺素是瘋狂的藥。」

MLB／罹癌仍力拚東山再起 前明星後援漢崔克斯宣布退休

曾獲美聯東山再起獎的「抗癌鬥士」漢崔克斯（Liam Hendriks），今天在個人社群發出感性長文，正式宣布高掛球鞋退休，結束大聯盟生涯。

MLB／教士奇兵！動TJ兩年沒登板 前明星右投意外進外卡名單G1就上場

外卡賽今天登場，教士推出的季後賽名單中投手共帶11人，而因傷兩年沒登板大聯盟的明星投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）意外出現在名單中。對此總教練史丹曼（Craig Stammen）提到，這位33歲資深右投目前狀況良好，並且能夠擔任多種角色。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。