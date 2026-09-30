MLB／腎上腺素是瘋狂的藥！教士金恩：期待接下來5周

教士隊王牌投手金恩（Michael King）今天在外卡系列賽對小熊隊，前6.1局沒被敲安打，最終繳出7局0失分好投。他受訪時直言，「腎上腺素是瘋狂的藥。」

金恩開賽就展現出頂級狀態，面對國聯MVP大熱門阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong），先用伸卡球搶下第一顆好球，第2球投出犀利的橫掃球，第3球投出好球帶上緣的97.6英里速球，阿姆斯壯完全跟不上速度，遭3球三振。

這是金恩3年來最快的一球，他笑說，「腎上腺素是很瘋狂的藥，我很期待接下來5周。」

金恩言下之意是希望教士能一路闖進世界大賽。金恩無安打比賽延續到7局，霍納（Nico Hoerner）擊出三壘方向緩慢滾地球，馬查多（Manny Machado）接到球後手滑形成內野安打。金恩表示：「他（霍納）是一名很好的打者，確實打中一顆不錯的球。其實前面大概有4球被打得強勁，只是我們守備站位非常好，所以我不會說今天有無安打比賽等級的球威。」