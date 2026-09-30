MLB／8年前被洋基迷噓退場、明背水一戰先發 紅襪王牌：順其自然

紅襪隊王牌投手格雷（Sonny Gray）曾在洋基隊繳出生涯最差表現，遭紐約球迷唾棄。今年他加盟紅襪後回春，如今將在背水一戰的外卡系列賽G2先發，宛如宿命般的對決，格雷也回憶起過往在洋基的痛苦經歷。

格雷生涯前期在運動家隊表現優異，2017年交易大限前被交易到洋基，之後只繳出出賽41場、防禦率4.51的平庸成績，2018年季後就被交易到紅人隊。結果格雷立刻在紅人大復活，出賽31場，防禦率2.87，國聯塞揚票選第7，因此加深洋基球迷對他的不滿。

格雷今年加盟紅襪，更直言，「你知道嗎？這裡可以很輕鬆地討厭洋基，對吧？」

2018年6月30日格雷以洋基球員身分面對紅襪，只投2.1局就狂失7分，退場時遭洋基球迷猛烈噓聲，他回憶，「我真的必須先離開那裡，讓自己進入不同環境，之後才有辦法回頭反思那些事，去想哪些地方做得好、哪些地方不好、哪些事沒運作，這些都需要時間。」

格雷坦言在洋基的痛苦經歷讓自己有所成長，「我知道在這打球讓我成為更堅強的人，也讓我成為更好的男人、更好的丈夫，最終也讓我變成更好的投手、更好的棒球員，這就是我從那段經歷中帶走的東西。」

明天洋基球迷會如何迎接格雷，成為這場比賽的另一大焦點，格雷表示：「我想那會是一種在客場打季後賽的能量，也是客場季後賽該有的氣氛。至於大家會怎麼迎接我、會有什麼反應，那就順其自然。我不會控制無法控制的事，因為本來就不在我的掌控中。」

格雷本季先發29場，18勝5敗，169局投出149次三振，防禦率2.72，每局被上壘率1.14。洋基推出左投弗里德（Max Fried）應戰，本季先發20場，5勝5敗，112.2局送出104次三振，防禦率2.80，每局被上壘率0.99。