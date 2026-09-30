MLB／罹癌仍力拚東山再起 前明星後援漢崔克斯宣布退休

曾獲美聯東山再起獎的「抗癌鬥士」漢崔克斯（Liam Hendriks），今天在個人社群發出感性長文，正式宣布高掛球鞋退休，結束大聯盟生涯。

現年37歲的漢崔克斯出生於澳洲，2007年與雙城簽約，開啟職業征程。2011年他迎來大聯盟初登板，生涯前4年以先發出賽成績不盡理想，直到2015年開始轉戰後援投手得到重用，2021與2022年更成為白襪不可或缺的守護神，兩年共計出賽127場，戰績12勝7敗75次救援成功，主投128.2局飆出198K，防禦率2.66。

加盟白襪前兩季投出生涯代表作的漢崔克斯，在2023年球季卻因罹患非霍奇金氏淋巴瘤，需要離隊進行治療。雖然3個月後他就成功回歸球隊，並奪下美聯東山再起獎，但又因進行手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery）導致後續賽季報銷，直到2025年才重返大聯盟賽場。

而2025年也是漢崔克斯最後一年在大聯盟登板，本季的他在小熊農場僅出戰5場，就在7月17日遭釋出，最終在今天宣布正式退休。征戰14個球季的漢崔克斯，分別效力過雙城、藍鳥、皇家、運動家、白襪與紅襪，累積490場出賽中僅44場先發，主投663.2局能送出739K，戰績33勝36敗42中繼116救援成功，防禦率3.88，並入選3屆明星賽、2次美聯年度最佳後援「李維拉獎」以及1次美聯救援王，榮譽滿滿。