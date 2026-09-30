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MLB／好巧！2位「紅襪剋星」都來自波士頓 洋基施利特勒：我們很享受

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基隊王牌投手施利特勒（Cam Schlittler）、「白飯哥」萊斯（Ben Rice）。法新社（合成照）
洋基隊王牌投手施利特勒（Cam Schlittler）、「白飯哥」萊斯（Ben Rice）。法新社（合成照）

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洋基隊25歲王牌投手施利特勒（Cam Schlittler）再度於季後賽封鎖世仇紅襪隊，生涯6度面對紅襪，防禦率0.47，堪稱「紅襪剋星」。施利特勒也談到自己在季後賽投球的心態。

施利特勒出生於波士頓地區，家人原本都是紅襪迷，但因身披條紋衣並在去年季後賽壓制紅襪，受部分紅襪球迷仇視，家人甚至收到死亡威脅，因此他對紅襪有很深的怨氣。本場比賽他用117球，先發6.1局0失分，只被敲2支安打，送出10次三振。

加上今天比賽，施利特勒生涯6度先發對紅襪，防禦率只有0.47。他也是史上第2位季後賽對紅襪，兩度單場10K的投手，前一人是1967年的傳奇投手吉布森（Bob Gibson）。施利特勒表示：「大家都知道，如果想成為傳奇，這顯然就是我的目標，你必須在季後賽做到這些事，走上投手丘，投出宰制性的先發內容，讓球隊處在能贏球的位置。」

施利特勒本場比賽大量增加曲球使用比例，幾乎是平常的3倍。不只能搶好球，也能製造揮空，全場10次三振有4次就是靠曲球完成。洋基總教練布恩（Aaron Boone）稱讚，「有些打者明顯就是鎖定四縫線速球，我認為很成功地利用曲球去對付這些人，他能把曲球投進好球帶，需要搶好球時可以做到，也能讓打者追打，當然他的速球同樣很出色。」

事實上，施利特勒6局投完已用107球，續投第7局嚇壞不少球迷，布恩表示，完全沒任何猶豫讓他續投第7局，至於解決右打康崔拉斯（Willson Contreras）後是否就該換投，布恩笑說：「那時候我就該把他換下來，我有點太貪心了。」

洋基本場比賽另一功臣是「白飯哥」萊斯（Ben Rice），他敲出雙響砲灌進6打點。巧合的是施利特勒和萊斯都來自波士頓地區，如今兩人都成為紅襪剋星，萊斯表示，「這讓事情多了很酷的層次。」施利特勒則直接說：「我們真的很享受。」

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