MLB／教士王牌金恩無安打6.1局才破功！三星齊開轟完封小熊

大聯盟外卡季後賽系列賽教士隊主場迎戰小熊隊，教士王牌投手金恩（Michael King）無安打紀錄7局才被破，最終主投7局飆出8K無失分，幫助教士以8：0完封，在3戰2勝制的系列賽取得聽牌。

教士球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）首打席就開轟，這是教士隊史第一支首局首打席全壘打。教士球星馬恰多（Manny Machado）隨後也補上一發陽春砲。

3下教士雙星再度同時發威，塔提斯獲得保送，馬恰多長打送回第3分。4下球星波賈茲（Xander Bogaerts）也敲陽春砲，5下教士靠著3安和1保送串聯，攻下3分大局，取得7：0大幅領先。

小熊本季由國聯MVP大熱門「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）領軍，得分和團隊OPS都是聯盟第1。不料這場比賽遭教士王牌金恩完全封鎖，前6.1局都沒敲安，小熊打者霍納（Nico Hoerner）擊出強勁三壘滾地球，馬恰多精彩攔下，但準備傳球時球沒抓好，紀錄上是內野安打。

7下塔提斯再靠快腿取分，先是跑出內野安打，盜壘成功後靠對手暴傳，一路奔回本壘搶進第8分。

9上教士推出727天沒在大聯盟投球的馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）登板，雖被攻佔滿壘，但馬斯葛洛夫展現大心臟，連抓2個出局數終結比賽。