MLB／教士奇兵！動TJ兩年沒登板 前明星右投意外進外卡名單G1就上場

外卡賽今天登場，教士推出的季後賽名單中投手共帶11人，而因傷兩年沒登板大聯盟的明星投手馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）意外出現在名單中。對此總教練史丹曼（Craig Stammen）提到，這位33歲資深右投目前狀況良好，並且能夠擔任多種角色。

馬斯葛洛夫2016年迎來大聯盟初登板，效力太空人兩年後前往海盜，並在2021轉戰教士，2022投出生涯年的他，以出戰30場都是先發、主投181局飆184K、防禦率2.93的成績入選明星賽。不過2024年10月進行手肘韌帶重建手術（Tommy John Surgery）後，馬斯葛洛夫就沒再回到大聯盟，今年也僅在小聯盟進行復健賽。

對於為何讓久未在大聯盟投球的馬斯葛洛夫前往季後賽，史丹曼說道：「過去7到10天觀察他（馬斯葛洛夫）的情況非常好，令人印象深刻。雖然我們當時的疑問是他的身體在投球後能否恢復，但現在看來已經可以做到這一點。」

根據《ESPN》報導，馬斯葛洛夫高機率不會以先發，而是牛棚投手的身分出賽，並且若系列賽進行至第3戰，教士可能會讓他擔任開局投手。

不過隨著教士外卡首戰在強投金恩（Michael King）7局無失分飆8K的瘋狂壓制，加上波賈茲（Xander Bogaerts）、塔提斯（Fernando Tatis Jr.）以及馬恰多（Manny Machado）開轟帶領下，8局打完以8：0遙遙領先，讓教士找到好機會派出727天沒在大聯盟投球的馬斯葛洛夫登板，雖一度被攻佔滿壘，但馬斯葛洛夫展現大心臟，連抓2個出局數終結比賽。