MLB／3A連4戰完美表現仍無用 鄧愷威無緣太空人外卡26人名單

大聯盟外卡系列賽今天開打，美聯首戰由太空人對白襪隊，遺憾的是儘管太空人台灣投手鄧愷威被下放3A後繳出超強勁表現，最終仍沒有出現在太空人26人名單中，同隊的日本投手今井達也則順利擠進陣容。

鄧愷威本季起伏不定，在大聯盟和3A不斷搖擺。9月再度被下放3A後，展現強大壓制力，最後4場登板不僅投出無失分表現，更讓打者完全無法上壘，可惜太空人教練團考量後，最終仍未將鄧愷威納入26人名單。

本季鄧愷威在大聯盟出賽30場中有10場先發，主投73.2局全隊第7高，送出73次三振，防禦率4.76。雖下半季因控球與體力問題無法穩定壓制大聯盟打者，但展現出色的吃局數能力。這是鄧愷威轉戰太空人第一季，球隊讓他在先發、後援角色間游移，試圖尋找「最佳使用說明書」，同時他也頻繁遭遇升降挑戰，雖然最終未能站上季後賽舞台，但也汲取寶貴養分。

今年首度挑戰大聯盟的日本投手今井達也則獲得太空人球團信任，出現在外卡系列賽投手名單。本季他出賽23場，防禦率雖然是稍高的4.93，但展現出的球威與戰力價值讓他成功擠進外卡賽名單。

今天太空人與白襪交手，最終在白襪11安的狂轟濫炸下，太空人以3：6輸球，明天將迎來關鍵一戰，決定能否順利延續戰線。