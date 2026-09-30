MLB／洋基施利特勒燃燒117球狂飆10K 白飯哥雙響砲6打點轟垮紅襪

大聯盟季後賽外卡系列賽首日上演「基襪大戰」，雙方都推派年輕強投先發，洋基施利特勒（Cam Schlittler）力壓紅襪托勒（Payton Tolle），熱投117球6.1局無失分，洋基「白飯哥」萊斯（Ben Rice）單場雙響砲，包含滿貫砲進帳6分打點，洋基終場以9：0完封紅襪，在3戰2勝的系列賽取得聽牌。

洋基2下靠隆巴德（George Lombard Jr.）、沃爾普（Anthony Volpe）和威爾斯（Austin Wells）3支安打串聯，先馳得點。5下兩出局紅襪換投，萊斯轟出中外野陽春砲，進帳第2分。

7下洋基無人出局攻佔滿壘，萊斯敲安送回1分，隨後代打賈西亞（Luis Garcia Jr.）擊出雙殺，但仍進帳第4分。8下洋基再度攻佔滿壘，威爾斯高飛犧牲打再添1分保險，洋基這局二度滿壘，萊斯再轟滿貫砲，鎖定比賽勝利。

施利特勒去年外卡賽對紅襪一戰成名，主投8局狂飆12K無失分。本場比賽再次展現壓制力，前6局投完用107球，第7局續投，抓下1個出局數後被敲安打，才被總教練布恩（Aaron Boone）換下場，接受全場球迷歡呼。洋基牛棚「黑燒」布萊克本（Paul Blackburn）製造雙殺守下這局。

施利特勒成為史上第4位26歲前就有2場「季後賽單場10K」比賽的投手，2場「季後賽無失分且送出10K」與另外4人並列史上第2，僅次韋蘭德（Justin Verlander）的3場。

施利特勒也是史上第2位季後賽對紅襪，兩度單場10K的投手，前一人是1967年的傳奇投手吉布森（Bob Gibson）。