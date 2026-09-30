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MLB／推終結者提前登板賭失敗？ 代理教頭談被逆轉：已派最好選手了
國聯外卡系列賽首戰今天登場，由費城人交手勇士拉開序幕，不料球隊讓終結者杜蘭（Jhoan Duran）提前登板的策略卻不奏效，反被強打萊利（Austin Riley）在第8局夯出逆轉3分砲，最終3：5遭擊敗。賽後代理教練馬丁利（Don Mattingly）坦言最後時刻輸球感覺很差，但也強調已經做出最好的決策了。
費城人在7局下帶著3：2領先時提前派出杜蘭，他隨即投出3上3下，8局下也迅速抓下兩個出局數，不過接下來發生亂流遭安打並投出觸身球，讓勇士進佔得點圈，最終被萊利逮中絕佳機會，第一球就夯出全壘打牆清空壘包，拿下關鍵3分，也幫助球隊取得聽牌優勢。
首戰在領先情況遭逆轉，沒能守住勝利到最後讓馬丁利坦言難受，但他也強調：「我們已經派出我們認為最好的選手了，所以也只能接受這個結果。」而談到第7局讓杜蘭上場是不是為了針對勇士前段棒次，馬丁利否認道：「我們不會太考慮對戰成績，而是考量當時比賽中所處的情勢。」
事實上，杜蘭跨局登板在本季相當罕見，例行賽唯一一次是在8月30日對上天使。對於讓他在季後賽這麼做的原因，馬丁利表示是第7局投球內容很好才亮綠燈，「如果續投第2局也同樣繳出好表現，我就會跟杜蘭確認身體狀況，如果他不行我會派其他投手，反之就讓他繼續投。」
費城人與勇士明天將再度交手，雙方分別派出王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）和馬勒（Tyler Mahle）掛帥先發，這場比賽也將決定費城人能否延續戰線至第3戰，又或是勇士將直落2晉級。
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