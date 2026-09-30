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MLB／費城人終結者8局提前登板 勇士萊利3分砲一棒擊沉逆轉勝

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士萊利（Austin Riley，左）飛在空中和教練慶祝。 美聯社
勇士萊利（Austin Riley，左）飛在空中和教練慶祝。 美聯社

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大聯盟季後賽外卡系列賽費城人隊與勇士隊之戰率先登場，勇士萊利（Austin Riley）8下從費城人終結者杜蘭（Jhoan Duran）手中轟出逆轉3分砲，終場以5：3氣走費城人，在3戰2勝制的系列賽取得聽牌。

勇士推出「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）打頭陣，1上就被費城人波姆（Alec Bohm）敲出帶有1打點的安打。費城人推出強投盧札多（Jesús Luzardo）應戰，2下勇士雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）敲出追平安。

6下費城人換上牛棚麥克法蘭（Alex McFarlane），勇士哈里斯（Michael Harris II）先敲安，奧比斯（Ozzie Albies）再扛出一支三壘打，添下第2分。

不過7上塞爾投出觸身球和被敲安打後被換下場，費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）把握機會敲出三壘打逆轉戰局，取得3：2領先。

費城人為了鎖定勝利，8上就推出終結者杜蘭，不料被勇士萊利3分砲一棒擊沉，反而陷入3：5落後，最終勝利被勇士帶走。

勇士 費城人 MLB 大聯盟

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