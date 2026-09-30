聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／費城人終結者8局提前登板 勇士萊利3分砲一棒擊沉逆轉勝
大聯盟季後賽外卡系列賽費城人隊與勇士隊之戰率先登場，勇士萊利（Austin Riley）8下從費城人終結者杜蘭（Jhoan Duran）手中轟出逆轉3分砲，終場以5：3氣走費城人，在3戰2勝制的系列賽取得聽牌。
勇士推出「拍賣哥」塞爾（Chris Sale）打頭陣，1上就被費城人波姆（Alec Bohm）敲出帶有1打點的安打。費城人推出強投盧札多（Jesús Luzardo）應戰，2下勇士雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）敲出追平安。
6下費城人換上牛棚麥克法蘭（Alex McFarlane），勇士哈里斯（Michael Harris II）先敲安，奧比斯（Ozzie Albies）再扛出一支三壘打，添下第2分。
不過7上塞爾投出觸身球和被敲安打後被換下場，費城人瑞爾穆托（J.T. Realmuto）把握機會敲出三壘打逆轉戰局，取得3：2領先。
費城人為了鎖定勝利，8上就推出終結者杜蘭，不料被勇士萊利3分砲一棒擊沉，反而陷入3：5落後，最終勝利被勇士帶走。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。