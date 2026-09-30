MLB／太空人8投手擋不住白襪機關槍！村上宗隆：氣氛非常好

大聯盟季後賽外卡系列賽今天點燃戰火，今年崛起的白襪隊碰上太空人隊，首戰靠著11安攻勢串聯，終場以6：3開門紅，在3戰2勝制的系列賽取得聽牌。

太空人本場啟用投手車輪戰，啟用8名投手。首局白襪「村神」村上宗隆把握一、三壘有人機會，敲出高飛犧牲打送回第1分。2上太空人第2任投手金恩（Bryan King）被敲4安和投出1次觸身球，失掉2分並留下滿壘無人出局爛攤子，烏洛拉（Miguel Ullola）接手後連解決3人，阻止失分進一步擴大。

4上白襪蒙哥馬利擊出陽春砲，5上邁德羅斯（Chase Meidroth）適時安打再拿1分，形成5：0領先。5下太空人維拉茲奎茲（Nelson Velázquez）開轟追回2分，7上白襪靠暴投再添1保險分，8下白襪三壘手瓦加斯（Miguel Vargas）發生傳球失誤掉1分，白襪最終仍以6：3收下勝利。

村上宗隆大聯盟季後賽首秀3打數1安打，獲得1保送，吞下2K，進帳1打點，跑回1分。村上賽後受訪時表示，「大家都有一定要贏的意識，而且能在非常好的氣氛下比賽。」

對於6局美技飛撲，村上淡然回應，「那種球要是接不到，就不會讓我上場，所以算是很普通的事！」

白襪明天再贏球就能晉級，如果成真，將是白襪自2005年以來首次贏下季後賽系列賽，當年白襪奪下世界大賽冠軍。村上直呼，「明天也只能贏，希望全隊團結一心，努力爭取勝利。」