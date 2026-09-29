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MLB／金慧成有望進季後賽名單？道奇教頭：絕對是討論人選

聯合新聞網／ 綜合報導
金慧成。 路透
金慧成。 路透

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道奇隊韓籍工具人5月後就沒在大聯盟出賽過，道奇仍闖進季後賽且不用打外卡賽。道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）受訪時，主動提到金慧成進入季後賽名單的可能性。

道奇本季野手陣容傷兵不斷，但健康的金慧成5月後都在小聯盟出賽。羅伯茲受訪時透露，金慧成將在外卡系列賽期間，和道奇球員一起留在道奇球場訓練，同時也會被納入季後賽名單的評估範圍內。

「金慧成會在這段休息期間和我們待一起，他可能成為季後賽名單討論的一部分，因為他能跑壘、能守備，也具備盜壘能力，所以他絕對是我們會討論的人選。」羅伯茲說。

金慧成去年就曾進入道奇季後賽名單，雖整個季後賽沒獲得任何打席，但有在比賽後段以代跑、代守角色出場，成為世界大賽冠軍功臣之一。

金慧成本季在大聯盟出賽43場，打擊率0.259，OPS值0.651。3A出賽85場，打擊率0.262，OPS值0.674（聯盟平均OPS值0.793）。

金慧成 道奇

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