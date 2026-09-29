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MLB／季後賽洋基紅襪冤家路窄 道奇力拚3連霸

中央社／ 紐約28日綜合外電報導
道奇總教練羅伯茲將率隊挑戰3連霸。 路透
道奇總教練羅伯茲將率隊挑戰3連霸。 路透

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美國職棒大聯盟（MLB）季後賽即將開打，大谷翔平領軍的洛杉磯道奇力拚世界大賽3連霸。不過明天登場的外卡系列賽，紐約洋基將先與波士頓紅襪重演去年對決的戲碼。

法新社報導，衛冕軍道奇今年在例行賽拿下100勝，力求完成自1998至2000年的洋基隊以來，無人能做到的世界大賽3連霸。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，「拿下100勝不會改變我們季後賽排名，但仍是值得我們驕傲的一項成就。」

國家聯盟與美國聯盟各有6支隊伍晉級季後賽，季後賽首輪為3戰2勝的外卡系列賽。

美國聯盟的洋基將在主場迎戰宿敵紅襪，勝方將晉級5戰3勝制的分區系列賽，對手是美聯頭號種子坦帕灣光芒。

洋基強打賈吉（Aaron Judge）先前因肋骨傷勢缺陣84場，目前正從小腿拉傷中復原，他有望能在對紅襪的系列賽中回歸。洋基本季對紅襪戰績為7勝6敗。

賈吉表示，「我的目標是盡快回歸」，「你問我會不會回來，我告訴你，會！」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）態度較為謹慎，表示將聽取訓練師與醫療團隊的意見，「看看他目前狀況如何」。

美聯另一個外卡系列賽是由休士頓太空人對上芝加哥白襪，例行賽最後一天才晉級的太空人，僅以81勝81敗就取得美聯西區冠軍，創下季後賽史上最差紀錄。太空人將在主場迎戰白襪，全隊本季對上白襪的戰績為5勝2敗。

此一外卡系列賽的勝方，將挑戰與光芒同樣首輪免戰的克里夫蘭守護者。

國家聯盟方面，聖地牙哥教士將在主場迎戰芝加哥小熊。小熊本季對教士戰績為5勝1敗，此外卡系列賽的勝方，下一輪對手將是國聯龍頭密爾瓦基釀酒人，釀酒人本季拿下MLB最佳的103勝。

另一個國聯外卡系列賽，費城費城人在例行賽最後一天止住4連敗，終於搶下晉級門票，它的對手將是亞特蘭大勇士。勇士本季在例行賽中，對費城人的戰績是9勝4敗。此系列賽的勝方將於3日前往道奇球場，展開分區系列賽首戰。

道奇9月戰績18勝7敗，帶著火燙手感挺進季後賽。弗利曼（Freddie Freeman）說，「作為一個團隊，我們再次展現佳績，這正是進入季後賽前你想要的狀態。」

「我們的投手群表現出色，隊友們揮棒狀態也已回升。有些人還需要利用這5天時間調整。但整體來說，賽季末段出現許多好事。」

道奇雖然第一輪免戰，但日籍巨星大谷翔平的表現仍是隱憂。大谷自左膝與右二頭肌傷勢復出後，最近5場比賽的表現有限。

大谷曾4度榮膺聯盟最有價值球員，但賽季最後階段21個打數僅擊出5支安打，遭三振8次、保送1次，最終以打擊率2成75、30支全壘打的成績結束本季。

「（大谷）傷癒復出後身體狀況良好，所以接下來幾天感覺應會更好。」羅伯茲說。「展望星期六的比賽，我認為他會處於不錯的狀態。」

道奇 洋基 紅襪

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