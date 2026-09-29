MLB／放走阿隆索成美聯雙冠王 大都會總裁：這份工作沒有如果

大都會隊以國聯東區墊底結束今年賽季，棒球部門總裁史登斯（David Stearns）今天出席記者會，回顧整季缺失，話題無法避免提到季外放走的「北極熊」阿隆索（Pete Alonso），如今是否感到後悔？史登斯說：「事實是，這份工作無法從頭來過。」

阿隆索為大都會2016年選秀第二輪挑選，自家農場養成，身披大都會球衣累積264轟為隊史全壘打王；去年季後成為自由球員，大都會並未全力留人，最終他以5年1.55億美元合約轉戰金鶯。

隨著大都會繳出失敗賽季，而阿隆索本季在美聯帶回全壘打王、打點王雙冠王頭銜，史登斯今天也在記者會上被問到，如果知道如今發展會是這樣，當初是否該全力留住阿隆索？

「這個提問非常合理。」史登斯表示，「事實是，這是一份無法從新來過的工作，我必須認證阿隆索打出精湛的一年，而我們今年一壘手的貢獻值並不足夠，所以我現在工作就是確保我們能有更好的陣容。」

大都會正好在9月中旬的3連戰於主場花旗球場迎戰金鶯，阿隆索的每個打席都受到球迷掌聲歡迎，尤其系列賽第二戰第九局從千賀滉大手中敲出追平轟，完成生涯第300轟里程碑，更掀起觀眾席上高喊「開除史登斯（Fire Stearns）」。