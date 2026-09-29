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MLB／去年進世界大賽、今年美東墊底 傳藍鳥也要組「日籍三本柱」

聯合新聞網／ 綜合報導
鈴木誠也。 法新社
鈴木誠也。 法新社

2026名古屋亞運

藍鳥隊去年闖進世界大賽輸給道奇隊；今年成為美聯東區爐主。《The Athletic》記者巴農（Mitch Bannon）指出，藍鳥得分和全壘打都墊底，如果無法修補打線，明年幾乎沒競爭力，小熊隊日籍強打鈴木誠也和日職阪神虎隊重砲佐藤輝明成為補強目標。

巴農認為，改善打線除了要指望小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）重回正軌、柯克（Alejandro Kirk）保持健康，以及巴格（Addison Barger）回歸，還有空間進行重大操作。藍鳥預計追求鈴木誠也。鈴木本季26發全壘打放在藍鳥會是全隊第2，OPS值0.841則是符合資格球員中第1。

藍鳥肯定會探詢佐藤輝明的情況，他預計休賽季透過入札制度挑戰大聯盟。簽下佐藤輝明或鈴木誠也任一人，都能為藍鳥角落守位帶來長打火力，同時讓藍鳥成為日本市場的重要球隊。

藍鳥去年休賽季簽下的日本強打岡本和真，本季留下33轟、92打點、OPS值0.762的不俗成績，若能搶下佐藤輝明或鈴木誠也，將組成日籍三本柱。

除了佐藤輝明或鈴木誠也之外，自由市場沒有太多高水準打者。外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）、二壘手洛伊（Brandon Lowe）和托瑞斯（Gleyber Torres）能提供一些長打火力。

鈴木誠也 佐藤輝明 岡本和真 藍鳥 小熊

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