MLB／右小腿傷未癒仍想拚洋基外卡戰 賈吉：我一直在努力說服

洋基隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）很清楚自己正在承擔風險。如果他從右小腿比目魚肌中度拉傷若貿然復出，最壞情況可能讓傷勢惡化，而這類傷勢通常至少需要3周才能完全恢復。不過，洋基已經進入季後賽，賈吉也不願缺席這個舞台。

在美聯外卡系列賽開打前夕，賈吉仍持續爭取被放進26人名單，不論公開受訪或私下與球隊溝通，他都希望說服教練團與醫療團隊，讓自己有機會上場。

「我一直在努力說服他們，我也會繼續這麼做。」賈吉說。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）先前表示，球隊目前是以賈吉無法出賽的方向進行準備，但並未完全排除他復出的可能。若賈吉能證明自己健康狀況足以上場，並且獲得球團醫療團隊同意，洋基就會將他放進外卡系列賽名單。

賈吉近期進行了室內打擊與傳球練習，同時也在實戰打擊練習中站上打擊區4次，結果選到2次保送、1次站著三振，另擊出投手前滾地球。洋基與紅襪的3戰2勝制美聯外卡系列賽，將於台灣時間周三開打，這也是雙方繼上季後再度於季後賽碰頭。

談到目前身體狀況，賈吉表示：「我感覺很好。我在後面做了很多訓練，就是希望能盡快回來。我已經揮棒幾天了，也開始移動身體。我很期待能到場上，周一再打一些球，看看我們能做到什麼。」

不過，賈吉真正能否回到場上，跑步狀況將是更關鍵指標。他目前已經使用反重力跑步機訓練，但尚未嘗試戶外跑步，更不用說在壘間進行轉向與衝刺。周一洋基全隊訓練時，賈吉並未在場上跑步。

賈吉坦言：「球員每天都在承擔風險。我知道這裡很多人身體都有狀況，也都在處理一些傷勢。所以，是的，我了解風險，我都明白。」

賈吉一周前才接受右小腿低血小板血漿注射，希望加速傷勢恢復。他也承認，這次復出時程相當積極，畢竟時機點是在季後賽。他曾說過：「如果這發生在5月，時程也許會有點不同。」

賈吉也再次強調，自己復出後的目標是回到右外野守備，而不只是擔任指定打擊或代打。他說：「在真正走到那一步之前，我不會排除任何可能。我想以外野手身分回來，我認為那樣對球隊幫助最大。但無論球隊認為我最適合用什麼方式幫忙，我都會努力去做。」

賈吉本季過得相當不平靜，他曾因右側肋骨骨折缺席84場，直到9月8日才復出，但只打了7場比賽，就因小腿拉傷提前退場。34歲的賈吉本季健康出賽時，轟出18支全壘打41分打點，打擊率.241、OPS為.871。

「我今年大部分時間都不在場上，而這支球隊扛住了壓力。我們叫上來很多年輕球員，他們立刻補上很大的缺口。無論如何，這群兄弟都會沒問題，但我真的很想和他們一起站在場上。」賈吉說。